中国数据: 去年末M2同比增12.2%,全年新增贷款9.78万亿--央行

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8910元附近
路透上海5月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8910元附近，较上日升值约47点。
路透上海1月15日 - 中国人民银行周四公布，12月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值,亦低于央行全年约13%的增长目标；人民币贷款余额同比增13.6%，路透调查中值为13.8%。
2014年12月新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元；全年新增信贷9.78万亿元，2013年全年则新增贷款8.89万亿元。
12月末外汇储备余额为3.84万亿美元，路透调查中值为3.90万亿美元。
以下为具体历史数据 货币供应量(较上年同期%):
2014年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2013年12月
M2 12.2 12.3 12.6 12.9 12.8 13.5 14.7 13.4 13.2 12.1 13.3 13.2 13.6
M1 3.2 3.2 3.2 4.8 5.7 6.7 8.9 5.7 5.5 5.4 6.9 1.2 9.3
M0 2.9 3.5 3.8 4.2 5.6 5.4 5.3 6.7 5.4 5.2 3.3 22.5 7.1 人民币贷款:
2014年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
新增(亿元) 6,973 8,527 5,483 8,572 7,025 3,852 10,800 8,708 7,747 10,500 6,445 13,200
余额(万亿) 81.68 80.98 80.13 79.58 78.72 78.02 77.63 76.55 75.68 74.91 73.86 73.21
同比增长(%) 13.6 13.4 13.2 13.2 13.3 13.4 14.0 13.9 13.7 13.9 14.2 14.3
外汇储备(亿美元) :
2014年12月末 9月末 6月末 3月末 2013年12月末 9月末 6月末 3月末
38,400 38,900 39,900 39,481 38,213 36,627 34,967 34,427 (完)
欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透上海5月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8910元附近，较上日升值约47点。
* 人民币小幅收跌，中间价创三周低点 * 监管启动过滤机制，传递稳定汇价预期 * 波动区间狭窄，短期横盘走势料延续 * 法国大选结束欧元强势或结束 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，波动区间狭窄。 交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市 场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价 料无明显变化。 他们并表示，隔夜美指反弹，但离岸CNH即期汇价和在岸表现极为一致，经历假期之后 离岸人民币流动性再度收紧，隔夜拆息升至一个月高点，这明显限制了离岸做 空人民币冲动。本周法国大选投票结束，欧元强势或告一段落，但美元能否重启强势，要看 市场对后续的升息预期。 “最近大家都没什么交投兴趣，管的太严，美指也没怎么动，而且现在人民币也不看美 指，主要看央行心情。”一中资行交易员称。 他并表示，目前客盘的结购汇比较均衡，而汇价波动也被控制在小区间里，如果这种状 况持续，估计人民币的波动区间会越
路透上海5月4日 - 人民币兑美元即期周四早盘微跌。交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价料无明显变化。