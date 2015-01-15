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中国汇市 | 2015年 1月 15日 星期四 10:18 BJT

中国数据: 去年末M2同比增12.2%,全年新增贷款9.78万亿--央行

路透上海1月15日 - 中国人民银行周四公布，12月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值,亦低于央行全年约13%的增长目标；人民币贷款余额同比增13.6%，路透调查中值为13.8%。

2014年12月新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元；全年新增信贷9.78万亿元，2013年全年则新增贷款8.89万亿元。

12月末外汇储备余额为3.84万亿美元，路透调查中值为3.90万亿美元。

以下为具体历史数据 货币供应量(较上年同期%):

2014年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2013年12月

M2 12.2 12.3 12.6 12.9 12.8 13.5 14.7 13.4 13.2 12.1 13.3 13.2 13.6

M1 3.2 3.2 3.2 4.8 5.7 6.7 8.9 5.7 5.5 5.4 6.9 1.2 9.3

M0 2.9 3.5 3.8 4.2 5.6 5.4 5.3 6.7 5.4 5.2 3.3 22.5 7.1 人民币贷款:

2014年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

新增(亿元) 6,973 8,527 5,483 8,572 7,025 3,852 10,800 8,708 7,747 10,500 6,445 13,200

余额(万亿) 81.68 80.98 80.13 79.58 78.72 78.02 77.63 76.55 75.68 74.91 73.86 73.21

同比增长(%) 13.6 13.4 13.2 13.2 13.3 13.4 14.0 13.9 13.7 13.9 14.2 14.3

外汇储备(亿美元) :

2014年12月末 9月末 6月末 3月末 2013年12月末 9月末 6月末 3月末

38,400 38,900 39,900 39,481 38,213 36,627 34,967 34,427 (完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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