中国数据：去年12月社融规模1.69万亿元，较上年同期多4,413亿--央行

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8910元附近
路透上海5月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8910元附近，较上日升值约47点。
路透上海1月15日 - 中国人民银行周四公布，去年12月社会融资规模为1.69万亿元人民币，比上年同期多4,413亿元，比上月多5,486亿元；当月新增人民币贷款6,973亿元。
刊登在央行网站的新闻稿称，去年全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年同期少8,598亿元。
从结构看，2014年人民币贷款占同期社会融资规模的59.4%，同比高8.1个百分点。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn) (发稿 吴芳/边竞；审校 林高丽)
路透上海5月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8910元附近，较上日升值约47点。
* 人民币小幅收跌，中间价创三周低点 * 监管启动过滤机制，传递稳定汇价预期 * 波动区间狭窄，短期横盘走势料延续 * 法国大选结束欧元强势或结束 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，波动区间狭窄。 交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市 场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价 料无明显变化。 他们并表示，隔夜美指反弹，但离岸CNH即期汇价和在岸表现极为一致，经历假期之后 离岸人民币流动性再度收紧，隔夜拆息升至一个月高点，这明显限制了离岸做 空人民币冲动。本周法国大选投票结束，欧元强势或告一段落，但美元能否重启强势，要看 市场对后续的升息预期。 “最近大家都没什么交投兴趣，管的太严，美指也没怎么动，而且现在人民币也不看美 指，主要看央行心情。”一中资行交易员称。 他并表示，目前客盘的结购汇比较均衡，而汇价波动也被控制在小区间里，如果这种状 况持续，估计人民币的波动区间会越
路透上海5月4日 - 人民币兑美元即期周四早盘微跌。交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价料无明显变化。