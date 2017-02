路透系统使用小秘笈--中文外汇新闻导读****

亲爱的3000 Xtra客户,您好:

以下是路透中文外汇新闻的快速指引,您可双击右边的新闻代码,即可阅读相关新闻.

外汇新闻导读

◆TOP NEWS

环球要闻........[nTOPNEWSCN]

大中华精选......[nTOPCMNCN]

◆早晨摘要

路透早报........[NN/CN]

报章摘要........[PRESS & CMN]

汇市头条........[nTOPFRXCN]

--------------------------------------------------------------------------

汇市收盘汇总..................[PMF & TOP & FRX & RTRS & !NN/CN]

周一展望: 汇市本周展望........[FX/OCN]

周一展望: 本周市场/经济焦点...[DATA/CN]

◆市场动态

要闻...............[FRX AND CNEWS NOT TOP]

所有外汇消息.......[FRX and CMN]

-------------------------------------------------------------------------

全球外汇动态.......[FXNEWS/CN]

汇市解析...........[TECH/FRXCN]

全球市场...........[MKTS/ASCN]

美欧日汇市.........[FRX/CN or USD/CN or GBP/CN or CHF/CN]

中国汇市...........[CNY/CN AND FRX AND PMF]

香港汇市...........[HK/CN]

台湾汇市...........[TWD/CN or (TW-FRX-CNEWS)]

东南亚汇市.........[EMRG/SGCN]

加拿大汇市.........[CAD/CN]

澳洲新西兰汇市.....[AUD/CN or NZD/CN]

韩国汇市...........[KRW/CN]

IMM投机客美元仓位..[IMM/FXCN]

美元指数技术分析...[.DXY AND CLN AND INSI]

◆人民币

人民币在岸新闻............[CNY/CN AND FRX]

人民币在岸和中国利率市场..[CNY/CN]

人民币离岸新闻............[CNYO/CN]

人民币市场报导............[CNY/CN AND FRX AND PMF]

全球指标利率一览..........[CFACT and INT]

◆投资构想

第三方视点.........[(RCH or COPINI) and FRX and CMN not COLUMN/CN not TOP]

基金观点...........[FUND and RTRS AND CMN AND FRX and CMN]

汇率路透月度调查...[CPOLL AND CLN AND FRX AND TOP AND JP AND GB]

-------------------------------------------------------------------------

深度报导...........[(CDEPTH or CINTER or CPOLL) & FRX not TOP not COLUMN/CN]