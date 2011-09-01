路透系统使用小秘笈--中文外汇新闻导读****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
亲爱的3000 Xtra客户，您好：
以下是路透中文外汇新闻的快速指引,您可双击右边的新闻代码,即可阅读相关新闻.
外汇新闻导读
◆TOP NEWS
环球要闻........[nTOPNEWSCN]
大中华精选......[nTOPCMNCN]
◆早晨摘要
路透早报........[NN/CN]
报章摘要........[PRESS & CMN]
汇市头条........[nTOPFRXCN]
--------------------------------------------------------------------------
汇市收盘汇总..................[PMF & TOP & FRX & RTRS & !NN/CN]
周一展望: 汇市本周展望........[FX/OCN]
周一展望: 本周市场/经济焦点...[DATA/CN]
◆市场动态
要闻...............[FRX AND CNEWS NOT TOP]
所有外汇消息.......[FRX and CMN]
-------------------------------------------------------------------------
全球外汇动态.......[FXNEWS/CN]
汇市解析...........[TECH/FRXCN]
全球市场...........[MKTS/ASCN]
美欧日汇市.........[FRX/CN or USD/CN or GBP/CN or CHF/CN]
中国汇市...........[CNY/CN AND FRX AND PMF]
香港汇市...........[HK/CN]
台湾汇市...........[TWD/CN or (TW-FRX-CNEWS)]
东南亚汇市.........[EMRG/SGCN]
加拿大汇市.........[CAD/CN]
澳洲新西兰汇市.....[AUD/CN or NZD/CN]
韩国汇市...........[KRW/CN]
IMM投机客美元仓位..[IMM/FXCN]
美元指数技术分析...[.DXY AND CLN AND INSI]
◆人民币
人民币在岸新闻............[CNY/CN AND FRX]
人民币在岸和中国利率市场..[CNY/CN]
人民币离岸新闻............[CNYO/CN]
人民币市场报导............[CNY/CN AND FRX AND PMF]
全球指标利率一览..........[CFACT and INT]
◆投资构想
第三方视点.........[(RCH or COPINI) and FRX and CMN not COLUMN/CN not TOP]
基金观点...........[FUND and RTRS AND CMN AND FRX and CMN]
汇率路透月度调查...[CPOLL AND CLN AND FRX AND TOP AND JP AND GB]
-------------------------------------------------------------------------
深度报导...........[(CDEPTH or CINTER or CPOLL) & FRX not TOP not COLUMN/CN]
热点透视专栏.......[COLUMN/CN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。