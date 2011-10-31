路透系统使用小秘笈--中文外汇新闻导读****

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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 06:55 BJT

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外汇新闻导读

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汇市隔夜收盘汇总..............[PMF&TOP&FRX&RTRS&!NN/CN]

周一展望: 汇市本周展望........[FX/OCN]

周一展望: 本周市场/经济焦点...[DATA/CN]

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人民币离岸新闻............[CNYO/CN]

人民币市场报导............[CNY/CN&FRX&PMF]

全球指标利率一览..........[CFACT&INT]

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