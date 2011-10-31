版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 06:55 BJT

****路透系统使用小秘笈--中文债券/货币新闻导读****

亲爱的3000 Xtra客户，您好：

以下是路透中文债券/货币新闻的快速指引,您可双击右边的新闻代码,即可阅读相关新闻.

债券/货币新闻导读

◆TOP NEWS

环球债市头条....[nTOPDBTCN]

大中华精选......[nTOPCMNCN]

◆早晨摘要

路透早报........[NN/CN]

报章摘要........[PRESS&CMN]

　--------------------------------------------------------------------------　　　　

债市隔夜收盘汇总.........[PMF&TOP&DBT&RTRS&!NN/CN]

美债每日展望.............[US/OCN]

中债每日备忘.............[CN&DBT&DIARY&!ISU&CMN]

周一展望:本周市场焦点....[DATA/CN]

◆市场动态

要闻.....................[DBT&CNEWS&!TOP]

所有债市消息.............[DBT&CMN]

-------------------------------------------------------------------------

全球市场.................[MKTS/ASCN]

美国债市.................[US/NCN|MTG/CN|ABS/CN|AGN/CN|USC/CN]

东京美债.................[US/TCN]

伦敦美债.................[US/LCN]

中国债市.................[CN/CN]

台湾债市.................[TW/CN]

欧元债市.................[GVD/EURCN]

英国债市.................[GB/CN]

日本债市.................[JP/CN]

韩国汇债市.。。..........[KRW/CN ]

中国票据.................[CN/CPCN]

中国利率互换.............[MMT/DRVCN]

台湾货币市场.............[TWMMT/CN]

◆债券发行

美国公债发行预告.........[USAUC/CN]

全球主要国家发债预告.....[D/DIARYCN]

新债发行新闻.............[DBT&ISU&RTRS&CMN&!IPO&!DIARY]

中国公开市场操作.........[CN/MMTCN]

中国企业债新闻...........[COR/CN]

中国新债发行预告.........[CN/DBTCN]

中国已发行债券一览.......[CN/DBTCN&CFACT]

中国一周资金面...........[MMT/ISUCN&!IPO]

◆全球央行

环球央行/利率要闻.............[(CEN|INT)&CNEWS]

当周外国央行增/减持美债-FED...[USHOLD/CN]

全球主要央行一周动态..........[KEYINT/CN|USINT/CN|EUINT/CN|GBINT/CN|CN/MMTCN&US]

全球指标利率一览..............[CFACT&INT]

◆投资构想

交易视点...............[(RCH|COPINI)&DBT&CMN!COLUMN/CN&!TOP&!RES]

中国债市专栏...........[CN/OCN]

基金观点...............[FUND&RTRS&DBT&CMN&!MMT/ISUCN&!COLUMN/CN]

评级...................[AAA&DBT&CMN&!CDEPTH]

======================================================================================

深度报导...............[(CDEPTH|CPOLL|CINTER)&DBT&!TOP&!COLUMN/CN]

热点透视专栏...........[COLUMN/CN]

中文Newsletters:

欲浏览路透中国债市每日交易备忘PDF版，请点选：

here

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐