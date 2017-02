路透系统使用小秘笈--中文商品和能源新闻导读****

亲爱的3000 Xtra客户,您好:

以下是路透中文商品和能源新闻的快速指引,您可双击右边的新闻代码,即可阅读相关新闻.

商品和能源新闻导读

◆TOP NEWS

环球要闻........[nTOPNEWSCN]

大中华精选......[nTOPCMNCN]

◆早晨摘要

路透早报........[NN/CN]

报章摘要........[PRESS & CMN]

商品能源头条....[nTOPCOMCN]

------------------------------------------------------------------

能源市场收盘汇总.........[PMF & TOP & COM & RTRS AND CRU & !NN/CN]

金属和贵金属收盘总汇.....[PMF & TOP & COM & RTRS AND MET & !NN/CN]

农产品收盘总汇...........[PMF & TOP & COM & RTRS AND GRA & !NN/CN]

周一亚洲原油展望.........[ASIA/CRUCN]

周一亚洲油品展望.........[ASIA/PROCN]

周一展望: 本周市场/经济焦点 [DATA/CN]

◆商品和能源消息

要闻...............[COM & CNEWS NOT TOP]

所有商品能源相关消息...[COM & CMN]

◆原油/油品

所有能源消息.......[(CRU OR ENR OR PROD) and RTRS and CMN]

OPEC相关新闻.......[OPEC and RTRS and CMN]

----------------------------------------------------------

全球市场..................[MKTS/ASCN]

NYMEX原油期货纽约收盘.....[O/NCN]

西非原油..................[CRU/WAFCN]

NYMEX原油期货亚洲电子盘...[O/SCN]

国际油价技术分析..........[INSI-CRU-CMN]

亚洲燃料油................[FUEL/ACN]

亚洲汽油/石脑油...........[LDIS/ACN]

亚洲柴油/航煤.............[MDIS/ACN]

-----------------------------------------------

EIA与API一周美国石油库存资料比较...[EIA/APICN]

EIA库存周报........................[EIA/SCN]

OPEC月度油市报告...................[OPEC/CN]

IEA月度油市报告....................[IEA/CN]

中国原油/油品月度进出口和产量......[O/CHINACN]

◆金属

所有金属消息............[(GOL or MET or MTL or GDM or STL) and RTRS and CMN]

纽约COMEX期金收盘.......[GOL/XCN]

亚洲金市................[GOL/HCN]

欧洲金市................[GOL/ECN]

现货金价技术分析........[INSI AND GOL AND CMN]

LME铜铝展望.............[CU/ICN]

伦敦LME基本金属/COMEX期铜收盘 [MET/LCN or COP/XCN ]

LME金属库存变化.............[LME/S1CN]

沪铜........................[MET/SHCN]

中国金属月度进出口和产量....[M/CHINACN]

◆谷物/农产品

所有农产品消息..............[(GRA or SUG or OILS) and RTRS and CMN)]

芝加哥CBOT大豆期货..........[SOY/CCN]

芝加哥CBOT小麦期货..........[WHE/CCN]

芝加哥CBOT玉米期货..........[COR/CCN]

纽约软性商品................[SOF/LCN]

芝加哥CBOT稻米..............[RIC/CCN]

纽约ICE期棉.................[COT/NCN]

CBOT农产品亚洲电子盘........[GRA/CCN]

日本TOCOM橡胶...............[RUB/ASCN]

马来西亚棕榈油期货..........[PALM/CN]

-------------------------------------------------------------------------

USDA月度农作物供需报告..........[USDA/CN]

USDA美国农作物一周出口销售报告..[USDA/GCN]

USDA美国农作物一周出口检验报告..[USDA/ICN]

USDA美国一周农作物生长报告......[US/CROPSCN]

中国农产品月度进出口和产量......[G/CHINACN]

◆投资构想

观点..........[(FUND AND COM AND CMN) OR (RCH AND COM AND CMN) OR (COPINI AND COM)]

路透油市调查..[CPOLL and CRU]

深度报导......[(CDEPTH OR CPOLL OR CINTER) and COM NOT TOP NOT COLUMN/CN]

热点透视专栏..[COLUMN/CN]

HOME专栏......[(COLUMN/CN and HOME]