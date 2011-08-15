〔港报社评〕增单位供应,胜租津租管--星岛日报8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
小型单位租金增幅最近3年远远跑赢豪宅,小面积住房和床位平均每尺租金与中产屋苑看齐.有团体重提推行租金津贴和租金管制措施,但是这些扭曲市场的手法往往产生严重副作用,港府宜设法改善对市区低收入居民的住屋供应,来纾缓这些人的住屋开支压力.
防枉花纳税人金钱.现时港府已向租住私人物业的综援户发放租金津贴,若要如社协等团体要求扩及低收入人士,首先要考虑政策能否真正让他们受惠.如果业主看见他们多了一笔津贴而纷纷加租,纳税人本来用作纾缓这些人困顿的金钱,就会经租客之手旋即转到业主口袋里,租客困顿依旧.要确保租客受惠,纳税人不致枉花金钱,其中一个方法是实施租金管制,限制业主的加租幅度,为免业主转租给新客来逃避加租限制,达到保障现有租客的目的.香港曾经实施过租务管制,後来逐步撤销,原因是副作用太多.
扭曲市场不利新租客.其中一个副作用,是日子一久,大家发现加租幅度,远远落後于社会生活水平的提升,新旧租约的租金差距不断拉阔.租客就算收入改善,有能力改善居住环境,仍会恋栈不去,变成由业主长年向租客提供廉租服务.而且楼愈旧,维修成本愈高,对一些倚赖收租维生的业主尤其不公平.面对小单位租金飞涨,真正解决之道是利用市场力量.近年旧区重建加快步伐,多了基层租客要觅新居,再加上基层工资增长不大,增加了对这类单位的需求,港府要做好安置工作
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。