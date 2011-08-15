〔港报社评〕增单位供应,胜租津租管--星岛日报8月15日

小型单位租金增幅最近3年远远跑赢豪宅,小面积住房和床位平均每尺租金与中产屋苑看齐.有团体重提推行租金津贴和租金管制措施,但是这些扭曲市场的手法往往产生严重副作用,港府宜设法改善对市区低收入居民的住屋供应,来纾缓这些人的住屋开支压力.

防枉花纳税人金钱.现时港府已向租住私人物业的综援户发放租金津贴,若要如社协等团体要求扩及低收入人士,首先要考虑政策能否真正让他们受惠.如果业主看见他们多了一笔津贴而纷纷加租,纳税人本来用作纾缓这些人困顿的金钱,就会经租客之手旋即转到业主口袋里,租客困顿依旧.要确保租客受惠,纳税人不致枉花金钱,其中一个方法是实施租金管制,限制业主的加租幅度,为免业主转租给新客来逃避加租限制,达到保障现有租客的目的.香港曾经实施过租务管制,後来逐步撤销,原因是副作用太多.

扭曲市场不利新租客.其中一个副作用,是日子一久,大家发现加租幅度,远远落後于社会生活水平的提升,新旧租约的租金差距不断拉阔.租客就算收入改善,有能力改善居住环境,仍会恋栈不去,变成由业主长年向租客提供廉租服务.而且楼愈旧,维修成本愈高,对一些倚赖收租维生的业主尤其不公平.面对小单位租金飞涨,真正解决之道是利用市场力量.近年旧区重建加快步伐,多了基层租客要觅新居,再加上基层工资增长不大,增加了对这类单位的需求,港府要做好安置工作