〔港报财经评论〕梳理欧中形势,推测港股浪顶--经济日报10月28日

本周以来,两大因素左右大局,短期接收太多信息,在此先行梳理.就欧盟峰会达成的三项原则性协议,包括达成重组欧洲银行的资本协议,以重塑银行业的信心.与希腊债券私人投资者达成协议,让债务减计50%.以及通过杠杆借贷将欧洲稳定基金的可动用资金规模升级.今次是欧债危机爆发以来,达成较全面的综合方案,暂时可以收货.在欧盟要求欧盟区70家银行的核心一级资本充足率在明年6月之前要达到9%或以上,这意味着,欧洲银行业总体需要增加1,060亿欧元的额外资本.按事态发展,市场将观察欧洲银行及欧洲稳定基金如何筹资,前者相信离不开卖家当,法国巴黎银行及法国兴业银行已公布加快减持交易类资产.欧元区救助基金就话要搵中国帮帮手筹资.不过,中国领导人曾经暗示,如果他们能在别的方面获得回报,他们会增加对援欧兴趣.一旦中国获市场经济地位,中国在遭遇反倾销或不公平补贴诉讼时获胜的机会率更高,但欧盟部分国会否愿意接受这交换条件?相信大户不会错过再一次利用消息制造市场预期与落差,以操控市场的上落.所以目前虽处近月难得少见的好光景,在股市表现乐观下,倒要开始为不明朗因素保持审慎态度.