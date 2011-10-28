〔港报财经评论〕梳理欧中形势,推测港股浪顶--经济日报10月28日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
梳理欧中形势,推测港股浪顶 /林瑞芬
本周以来,两大因素左右大局,短期接收太多信息,在此先行梳理.就欧盟峰会达成的三项原则性协议,包括达成重组欧洲银行的资本协议,以重塑银行业的信心.与希腊债券私人投资者达成协议,让债务减计50%.以及通过杠杆借贷将欧洲稳定基金的可动用资金规模升级.今次是欧债危机爆发以来,达成较全面的综合方案,暂时可以收货.在欧盟要求欧盟区70家银行的核心一级资本充足率在明年6月之前要达到9%或以上,这意味着,欧洲银行业总体需要增加1,060亿欧元的额外资本.按事态发展,市场将观察欧洲银行及欧洲稳定基金如何筹资,前者相信离不开卖家当,法国巴黎银行及法国兴业银行已公布加快减持交易类资产.欧元区救助基金就话要搵中国帮帮手筹资.不过,中国领导人曾经暗示,如果他们能在别的方面获得回报,他们会增加对援欧兴趣.一旦中国获市场经济地位,中国在遭遇反倾销或不公平补贴诉讼时获胜的机会率更高,但欧盟部分国会否愿意接受这交换条件?相信大户不会错过再一次利用消息制造市场预期与落差,以操控市场的上落.所以目前虽处近月难得少见的好光景,在股市表现乐观下,倒要开始为不明朗因素保持审慎态度.
回看中国,今周出现之转捩点为温总表示预调微调言论,虽然预期距大调还有一段时间,但足让市场发挥无限想像空间.除了传统的货币、财政政策手段,微调还可能包含政策工具的创新.比如在解决地方融资平台贷款风险方面,可通过资产证券化缓释平台贷款风险.不过,社评认为,房地产业并不太可能在微调范围之内,当前一线城市房价已停止上涨,但二三线城市房价上涨的趋势并未改变,故保持对房价的调控态势仍十分必要.
总括而言,个人认为中国内地股市的市场底在近月政策发生微妙转变下已确立,正进行筑底的反弹.不过,强力转势还需要海外经济配合,毕竟欧、美经济明年大有机会持续低迷.上证指数营造小双底,要突破2,450,反弹回试2,600应不太难,昨收2,435.欧洲方面虽成功避开一场银行危机,但日後各国因灭赤而令经济放缓,还是不利股市.近月太聚焦欧债,但千万别忘了美债及当地经济的困境.点算相关因素後,清晰显示相关经济问题还是未得到妥善解决,港股似乎未有条件转势,故目前只能视为反弹.(010)
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产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。