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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 10:17 BJT

《香港重要政经日程》--7月6日-7月15日

=====================今日香港主要政经消息===========================

7月6日(周三)

-- 香港投资基金公布午餐会.

--14:30 新鸿基金融中港市场下半年展望记者会.

--14:30 中国基建(0600.HK)股东特别大会.

--14:30 首长四方(0730.HK)股东特别大会.

======================近期重要政经行事历============================

7月7日(周四)

-- 公布6月份外汇基金境外资产数字.

--09:30 龙昌国际(0348.HK)股东特别大会.

--10:30 安本集团2011年中市场展望记者会.

--11:00 安利控股(0102.HK)股东特别大会.

*--12:30 香港工业总会举行第51届周年大会.

7月8日(周五)

-- 中滔环保1162.HK首日挂牌.

-- 依利安达(1151.HK)首日挂牌.

--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东特别大会.

--10:30 亚洲开发银行与中国水务(0855.HK)在北京签署夥伴协议.

7月11日(周一)

-- 维奥集团(1164.HK)公布首季业绩.

--10:00 长盈集团(0689.HK)股东周年大会.

--11:00 港佳控股(0605.HK)股东特别大会.

7月12日(周二)

-- 中国威力印刷(6828.HK)首日挂牌.

--09:30 长城科技0074.HK在深圳召开股东特别大会.

--10:00 保利协鑫(3800.HK)股东特别大会.

--10:30 新确科技(1063.HK)股东特别大会.

--14:00 中材股份(1893.HK)股东特别大会.

*7月13日(周三)

-- 顺风光电(1165.HK)首日挂牌.

-- 卓尔发展(2098.HK)首日挂牌.

--10:00 领汇(0823.HK)股东周年大会.

--11:00 德发集团(0928.HK)股东特别大会.

*7月14日(周四)

-- 公布6月份外汇基金境外资产数据.

-- 中国光纤网络(3777.HK)首日挂牌.

-- 金盾控股(2123.HK)首日挂牌.

-- 渖阳公用发展(0747.HK)在中国举行股东特别大会.

*7月15日(周五)

-- 特首曾荫权出席立法会答问大会.

-- 青蛙王子(1259.HK)首日挂牌.

-- 高鑫零售(6808.HK)首日挂牌.

-- 林麦集团(0915.HK)公布全年业绩.

-- 世纪金花(0162.HK)股东特别大会.

-- 昊天能源(0474.HK)股东特别大会.

-- 联合能源(0467.HK)股东特别大会.

-- 中天国际(2379.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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