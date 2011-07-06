《香港重要政经日程》--7月6日-7月15日

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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=====================今日香港主要政经消息===========================
7月6日(周三)
-- 香港投资基金公布午餐会.
--14:30 新鸿基金融中港市场下半年展望记者会.
--14:30 中国基建(0600.HK)股东特别大会.
--14:30 首长四方(0730.HK)股东特别大会.
======================近期重要政经行事历============================
7月7日(周四)
-- 公布6月份外汇基金境外资产数字.
--09:30 龙昌国际(0348.HK)股东特别大会.
--10:30 安本集团2011年中市场展望记者会.
--11:00 安利控股(0102.HK)股东特别大会.
*--12:30 香港工业总会举行第51届周年大会.
7月8日(周五)
-- 中滔环保1162.HK首日挂牌.
-- 依利安达(1151.HK)首日挂牌.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东特别大会.
--10:30 亚洲开发银行与中国水务(0855.HK)在北京签署夥伴协议.
7月11日(周一)
-- 维奥集团(1164.HK)公布首季业绩.
--10:00 长盈集团(0689.HK)股东周年大会.
--11:00 港佳控股(0605.HK)股东特别大会.
7月12日(周二)
-- 中国威力印刷(6828.HK)首日挂牌.
--09:30 长城科技0074.HK在深圳召开股东特别大会.
--10:00 保利协鑫(3800.HK)股东特别大会.
--10:30 新确科技(1063.HK)股东特别大会.
--14:00 中材股份(1893.HK)股东特别大会.
*7月13日(周三)
-- 顺风光电(1165.HK)首日挂牌.
-- 卓尔发展(2098.HK)首日挂牌.
--10:00 领汇(0823.HK)股东周年大会.
--11:00 德发集团(0928.HK)股东特别大会.
*7月14日(周四)
-- 公布6月份外汇基金境外资产数据.
-- 中国光纤网络(3777.HK)首日挂牌.
-- 金盾控股(2123.HK)首日挂牌.
-- 渖阳公用发展(0747.HK)在中国举行股东特别大会.
*7月15日(周五)
-- 特首曾荫权出席立法会答问大会.
-- 青蛙王子(1259.HK)首日挂牌.
-- 高鑫零售(6808.HK)首日挂牌.
-- 林麦集团(0915.HK)公布全年业绩.
-- 世纪金花(0162.HK)股东特别大会.
-- 昊天能源(0474.HK)股东特别大会.
-- 联合能源(0467.HK)股东特别大会.
-- 中天国际(2379.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。