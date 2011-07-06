《香港报摘》--经济日报7月6日

* 要闻版头条:

--新加坡淡马锡[TEM.UL]昨晚经由摩根士丹利(MS.N)安排,分别配售51.88亿股中行(3988.HK)(601988.SS)股份和15.02亿股建行(0939.HK)(601939.SS)股份,合计套现最少280亿港元.另农业银行(1288.HK)(601288.SS)下周将有约132.84亿股去年上市时获基石投资者认购的股份禁售期届满,不排除会有股东沽货.

* 其他:

--消息人士透露,前日甫开市不久即停牌的香港资源(2882.HK)主席黄英豪及执行董事徐传顺(徐子淇父亲),被廉政公署邀请协助调查.

--有"台湾星巴克"之称的"85度C",将夥拍大家乐(0341.HK)进军香港烘焙市场.大家乐主席陈裕光昨透露,首间"85度C"将在9月开幕,双方计划在三年内,于香港开设25间分店,总投资约5,000万港元.

--现代美容(0919.HK)公布拟斥资2.5亿港元,向创始人兼总裁曾裕收购Zegna Management全部股权,相关交易将以发行可换股票据(CB)支付,每股换股价1.05港元,较昨日收市价溢价4%. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.