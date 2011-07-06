《香港报摘》--信报7月6日

* 头版头条:

--昨天市场消息透露,新加坡淡马锡[TEM.UL]同时配售中行(3988.HK)(601988.SS)及建行(0939.HK)(601939.SS)旧股,合共套现近285亿港元.分析师普遍认为,直至8月美银的建行禁售期结束前,该负面消息仍将困扰内银股一段时间.短期内,内银股难有好表现.

* 其他:

--华润创业(0291.HK)旗下深圳华润堂,向母公司华润集团的华润北药,以7,296万元人民币收购深圳华益润生医药,其中包括其"三九"品牌的152间连锁零售药房.

--内地《21世纪》网站昨天报导,内地科网界元老、腾讯(0700.HK)前首席运营官曾李青传因涉及中移动(0941.HK)贪腐案,被内地执法当局带走调查.腾讯及中移动发言人均拒绝评论事件.

--华润置地(1109.HK)6月份销售金额为40.6亿元人民币,同比大增三倍,环比亦急增逾倍;集团上半年租金收入亦增73%,至12.7亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.