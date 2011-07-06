《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月6日

美股业绩：3M第四季获利增长11.3%，受益于严格压制成本
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
路透香港7月6日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7806港元HKD=)
美国股市周二在清淡成交中基本持平,道琼工业指数.DJI收跌12.90点,或0.1%,报12,569.87点;因投资者在上周大涨後稍作喘息,尽管成交量低暗示交投可能将继续动荡.[ID:nCN1820961]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 238.010 0.63 48940 18.519 0.64
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 20.860 -4.40 189764 6.492 -0.43
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 46.760 -0.45 259256 72.764 0.09
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 52.870 1.46 183400 27.424 -1.17
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 147.070 -0.37 67544 11.443 -1.01
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.350 -1.05 60928 7.886 -0.06
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 50.290 -0.44 300020 78.257 0.01
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 63.540 -3.76 31534 4.944 -0.13
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.430 -0.20 443981 15.896 -1.27
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 39.800 1.92 65958 30.967 0.05
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.160 -1.12 19554 4.116 -0.10
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.390 -0.54 13985 4.262 -0.88
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 22.240 -2.20 4148 1.730 -50.42
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 0.000 0.00 0 0.000 不适用 (完)
--整理 梁慧仪
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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