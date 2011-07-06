〔中港个股〕比亚迪与法国CGL组建汽车金融公司"告吹",後者称中国车市风险大

路透香港7月6日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周三公布,终止与法国设备租赁总公司(CGL)有关成立合资汽车金融公司的合资合同,因对方认为中国汽车市场风险正在增大.

比亚迪去年6月宣布拟与法国兴业银行附属公司CGL,在深圳成立合资汽车金融公司,注册资本为5亿元人民币.其中比亚迪出资4亿元,CGL注资1亿元等值的欧元.两者分别占八成和两成股权.合资合同及合资公司的筹建于今年3月获得中国银监会的批准.

公司的声明称,"鉴于CGL认为中国汽车市场的风险正在增大,合资双方对业务的风险判断不同,在经营策略等方面未达成一致意见,因此双方同意友好终止合资合同及合资公司现有合作."

CGL需向比亚迪支付共225万元,作为合资公司的相关费用.

比亚迪表示,终止合作不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响.

比亚迪H股周二收报26.9港元;A股则报33.05元人民币.(完)

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