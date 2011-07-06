〔中港个股〕中行及建行遭淡马锡减持套现共282亿港元,早盘受压(更新版2)

(新增配售股份定价以及更多分析师评论)

* 淡马锡减持中行和建行股份,套现共282亿港元

* 中行股份以中端定价,为每股3.63港元

* 建行股份以中低端定价,为每股6.26港元

* 分析师短期看淡中资银行板块

* 中行及建行早盘表现均逊于大盘,分别跌逾4%及近3%

记者 雷美珍

路透香港7月6日电---中国银行(3988.HK)及建设银行(0939.HK)(601939.SS)H股周三早盘承压.稍早新加坡国有投资机构--淡马锡[TEM.UL]以配售价区间中低端水平减持其所持这两家银行H股股份,套现共282亿港元.

由于近期尚有其他的中国大型银行的股份锁定期届满,可能将带来另一轮沽售压力,短期银行股板块投资气氛欠佳.不过分析师也指出,由于是次配售价格折让幅度较小,可能反映出中资银行股的估值接近见底.

据两名消息人士称,中行(601988.SS)的配售股份以配售价区间中端定价,为每股3.63港元,换言之淡马锡出售118.4亿港元股份;而建行(601939.SS)股份则以中低端定价,为每股6.26港元,套现金额约93.9亿港元.

据汤森路透旗下IFR稍早报导,由淡马锡全资持有的Fullerton Financial Holdings周二晚在市场上按每股3.6-3.67港元,出售其持有的51.9亿股中行股份.配售价较中行H股周二收盘价折让4.92-6.75%的折让.

同样由淡马锡控制的Cairnhill Investments与Crescent Investments亦按每股6.22-6.35港元,出售15亿股建行股份.配售价较建行H股周二收盘价折让2.01-4.01%.摩根士丹利(MS.N)为这两宗配售的独家安排行.

中行H股早盘一度跌近5%,低探3.67港元;建行H股则一度跌逾3%,低探6.26港元.表现均逊于恒生指数.HSI约0.5%的跌幅.

下周将有股份解禁的农业银行(1288.HK)H股亦明显受压,早盘一度跌3.6%,低探4.03港元.

坐拥约1,520亿美元资产的淡马锡,在金融板块的投资占其组合比重37%,其中包括渣打集团(STAN.L)(2888.HK)的19%股份,以及新加坡星展银行(DBSM.SI)的股份.

是次配售完成後,淡马锡尚持有中行约61.4亿股股份,以及建行约126.3亿股股份.淡马锡承诺于90天内不会再出售这两家银行的股份.

**短期看淡银行板块**

分析师称,淡马锡持有中行和建行的股份大约六年时间,却选择在此时以相对较低的价格减持,对中资银行股板块投资气氛产生负面影响.

另外,银行的地方债务情况依然亦令投资者担忧.评级机构穆迪周二称,中国地方政府债务负担或将比审计估算数字多出3.5万亿元人民币(5,400亿美元),从而令银行业有可能遭遇更大损失,进而威胁到信用评级.[ID:nCN1819233]

"由于中国大型银行面对补充资本金压力、地方政府债务以及股份禁售期陆续届满等问题,因此短期会看淡这个板块." 辉立资本管理基金经理李国璇称.

不过他亦指出,"对于长线投资者来说,由于这些股份的市值率已跌至单位数,收益率相对吸引."

农行(601288.SS)下周将有约132.84亿股去年上市时获基石投资者认购的股份禁售期届满,此外,美国银行(BAC.N)持有的255.8亿股建行股份亦将于7月29日解禁,此前有报导指美国银行可能会出售其中一半建行持股.(完)