《香港报摘》--其他报纸重要消息7月6日

* 明报:

--港交所股权披露资料显示,6月29日,新地(0016.HK)郭氏家族在场内增持108万股新地股份,平均作价111.34港元,主席郭邝肖卿的持股量由42.09%增至42.13%,涉资逾1.2亿港元.这是去年4月以来,郭氏家族首次增持.

--内地科技新闻网站"DoNews"昨午引述消息人士指出,腾讯(0700.HK)入股金山(3888.HK)旗下的专营杀毒软件金山网络的详情将于今天公布.金山发言人查询时表示,现时未到适合时候透露有关细节.腾讯发言人则称无可奉告,待上市公告交代.

--港府及监管机构已拟定三项措施应对来港的海外对冲基金,包括要求受传言困扰的内地民企第一时间解释、由证监会出手调查沽空交易、由交易所及港府对外厘清本港上市监管水平高于海外借壳上市等.

* 星岛日报:

--港股踏入7月回稳,七只公开招股新股中,有四只的孖展录得超购,当中表现最佳的为棉纺生产商金盾(2123.HK),其孖展周二(6日)截止认购,综合八家证券商共借出7.8亿港元,相当于公开发售超购43倍.

--土地注册处公布,上月份整体物业注册量为11,601宗,较5月份的12,536宗回落7.5%.当中住宅楼宇买卖合约占9,043份,较5月份下跌6.6%.

* 苹果日报:

--市场消息指,内地大卖场营运商高鑫零售(6808.HK)的国际配售部分将提前在今天(6日)截止认购,单以上限价入股的申请计算,国际配售部分经已超额认购10倍.

* 东方日报:

--里昂发表报告,指本港楼市已踏入不稳定阶段,在严厉压抑楼价政策、内地经济放缓及按息上升等压力下,本港楼市随时会有大调整,一旦遇上突发事件冲击,本港楼价或下跌10至20%.

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加表示,本港有不少市场内部结构落後,与香港现今在国际市场的一流地位并不相符,强调有需要改革,否则市场将不能往前发展.他认为,收市竞价时段有市场需求,但未有正式谘询时间表,强调必会找到最适合香港的方案.

* 文汇报:

--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理表示,香港与俄罗斯合作前景乐观,自去年首间俄罗斯企业俄铝(0486.HK)成功来港上市,未来会有更多天然资源企业来港上市.今年内,更将出现首家以人民币作IPO的公司.

--永亨银行0302.HK宣布,该行将拆息按揭(H按)利率调升最多0.7厘,最新拆息按息为H+2厘;同时亦将最优惠利率按揭利率(P按,永亨P为5.25厘)调升0.35厘,最新P按按息为P-2.75厘.

* 大公报:

--一位接近中投[CIC.UL]的知情人士表示,中投尚未计划注资Facebook.该知情人士称,中投投资Facebook的可能性极小,主要是Facebook还未上市已经估值高得离谱,上市後的成长性预期已经被非公开流通市场的估值所透支.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.