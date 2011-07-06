《香港经济特写》泡沫成自由港不可承受之重,挂钩美元加深痛苦

* 香港饱受资金泛滥之痛

* 民生资源紧缺价格离谱

* 泡沫加剧经济周期起落

* 挂钩美元加深香港痛苦

* 提升人民币使用势在必行

记者 毕晓雯

路透香港7月6日电---近日,两名大陆孕妇入狱香港且不得保释的消息颇令人受惊,有什麽大不了的罪行,非要令有孕在身的准妈妈在狱中煎熬?原因简单:她们持有假医生证明,企图在香港公立医院待产.

香港实施落地制--只要出生在此便享有香港身份及护照,且公立医院服务好、费用低,这令近几年在香港生产的大陆孕妇数量急升,超过了现有资源可承受的能力.香港政府不得不在今年出台了名额制,并要求有医生的证明,才能来港生产,其中也包括私立医院.而据香港政府信息,明年3月份以前的预约名额已全部用完.

而上述两位准妈妈,正是在上述背景下,不惜挺而走险,酿此大祸.暂且不论香港司法制度的铁面无私,归结到底,仍然可以用经济学原理做出最好的解释:需求旺盛导致资源不足.要麽凭由价格暴涨引发民众怨气;要麽则由无形的政府之手出动缓解困境.

类似的问题同样困扰香港其他的民生资源:楼价持续攀升,去年楼价相当于家庭收入中位数的11.4倍,全球最高,属于极难负担;出租车牌照则从三年前的200多万港币暴涨至500万港元;连茶楼最普通的点心,也在不知不觉中较年初上涨了30%左右.

"一句话,资金太多,泡沫四起,香港正在承受痛苦."交通银行香港分行首席经济学家罗家聪称,"香港号称全球金融中心,全球资金能自由流动是最起码的制度保障,眼下政府能做的有限."

他并表示,从经济周期的角度来说,政府收手不对市场进行任何干预都不失为正确的选择.但全球过剩的资金,特别是大陆资金的流入,无疑将加剧周期的波幅.

受中国经济增长强劲及香港自由港体制,国际资金自金融危机以来不断流入香港.体现流动性的香港银行体系总结余和外汇基金票据不断膨胀.2008年8月末,金管局发行的外汇基金票据馀额仅为1,474亿港元,截止目前,已高达6,572亿港元.

**挂钩美元加深痛苦**

除大陆南下的人流、资金流导致香港各类民生资源价格水涨船高外,港元汇率挂钩美元,则是令香港陷入双重痛苦的另一因素.在港币贬值的趋势下,抢购各类资源则成为保值的首选.

香港采取货币发行局制度,汇率紧紧挂钩与美元,因此其货币政策须与美国亦步亦趋.但香港经济则完全跟随中国大陆,各类生活用品、食品等基本上也由大陆输入.

中国大陆民生用品价格过去大半年来如脱僵野马,在紧密贸易联系和人员往来推动下,香港物价也跟随上涨.由于港元挂钩美元,今年以来兑人民币已贬值超过2%,这导致香港从中国大陆进口的货物变得更贵.

今年5月,中国居民消费价格指数(CPI)同期涨幅高达5.5%,一年期存款基准利率为3.25%,因而实际利率为负.香港5月核心通胀率为5.2%,然而港币的官方存款利率仅维持在零利率附近,与美国货币政策保持一致.

"香港很被动,很无奈,国际金融中心嘛...."罗家聪称,"要不你就学台湾,搞实业,实业就不会吸引这麽多的热钱."台湾5月份通胀水平达1.65%.

显然,在经济挂钩中国,而货币政策挂钩美国的矛盾中,香港已陷入深深的被动之中.

"香港应尽快推动人民币在香港的地位,从储备货币到市民储蓄,从商品交易到货物计价等,全方位推动."财资市场公会理事陈凤翔表达了他个人的观点,他认为,美元中长期趋势一定是贬值,越早让人民币在香港成为主要使用货币,对香港来说就越有利.

"不一定是要退出联系汇率,但人民币在香港的使用地位提高了,民众自然会有一个选择."他称.

截止5月末,香港的人民币存款近5,500亿元.但人民币在商业领域的使用仍然相当低级,尽管多数商场已表示可使用人民币,但汇率并非随行就市,人民币处于贴水状态,因而除特别原因外,并无人使用.

陈凤翔建议,尽管把人民币与港币的汇率变动官方化、透明化、权威化,将有助于人民币在香港的使用.财资市场公会此前正式发布的首个境外人民币汇率定价产品(完)