〔港报社评〕抗通胀债券为中产提供选择--星岛日报7月6日

港府首次发行派息与通胀挂钩的债券,对一些投资取向较为保守的中产人士,尤其是靠”食息”维生的退休长者,提供一种极低风险的保值选择.中产人士的传统保值工具,包括买楼收租、买大蓝筹股收息,和银行定期存款.不过,如今楼市风高浪急;大蓝筹股价近年亦大起大落,打破了”有买贵无买错”的神话;银行定期存款息率低至聊胜于无,大大跑输通胀.近年多了市民买人民币,博取升值和比港元稍高的利息,但始终要冒汇价起跌的风险.

港府已经有7年没有发售供散户认购的零售债券.如果按照市场价格发售,3年期只约1厘息,散户反应可能相当冷淡.这个息口补贴,还体现在债券提供的安全垫,即万一通胀率大跌至不足1%甚或出现通缩,债券持有人仍然可以享受到至少1厘的息率.

港府今次发行的债券名为iBond,实际上是这两种债券的混合体,一手市场只限本地散户认购,但到二手市场则可公开自由转让,包括在港交所如股票般买卖,不限买家身分.国际大户连孳息1厘的港府债券都有兴趣买入,如果分析香港通胀趋势後,认为派息可能高达4、5厘,有机会在二手市场”高价”吸纳.

港府今次发行不逾100亿港元的3年期通胀挂钩债券,不少银行各出奇谋抢生意,有的愿意豁免认购手续费.但是,由于债券含有浮息和定息成分,一般市民未接触过这种投资产品,会感到较为陌生,一些投资取向较进取的市民会觉得不够吸引.港府及银行要加强宣传介绍,让市民清晰了解,再衡量个人的风险胃纳和保值需要,作出投资决定.(A06)