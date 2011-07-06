〔港报社评〕通胀挂钩债券利民便民为先--文汇报7月6日

通胀挂钩债券将于下周一正式向香港居民发售.通胀挂钩债券为市民提供一个稳健的投资渠道,有助达致资产保值增值的作用,纾缓市民在高通胀下的生活压力.由于通胀挂钩债券是一种对抗通胀的惠民措施,港府应尽量做到每名申请人都获发一手,尤其是基层市民在通胀之下首当其冲,港府更应确保他们能够受惠,并为长者和低文化人士提供认购协助.港府应藉大批市民认购债券的时机,发展二手债券市场,并将筹集到的庞大基金投入到大型基建项目,让全社会都能得益.

通胀挂钩债券在不少国家早已方兴未艾,原因是投资者对于一些低风险但又能对冲通胀的产品需求甚殷.发行通胀挂钩债券不单可利民纾困,亦对于深化香港金融市场有深远意义.过去香港债券市场一直发展不起来,原因是参与的投资者太少,二手市场并不活跃所致.这次发行的金额虽然不多,但投资者人数却极为庞大,为债券市场发展提供了重要契机.

以4厘年息计算,抗通胀债券每年的利息开支已高达4亿港元,并非小数目.因此,如何善用筹集到的巨额资金是港府须仔细考虑的问题.按港府思维可能会将资金全数交到香港金管局投资.目前投资市场极为波动,而香港金管局的投资表现亦非特别突出,未必能够取回利息支出.港府应将资金用在回报率更高,对社会经济发展更有利的地方,例如香港的交通基建向以回报率高见称,港府可将资金入股大型基建投资,如机场第三条跑道等都是回报率可观的投资项目,在赚取应有回报同时,对经济发展也有重要的推动作用.(A04)