〔港报社评〕直资应放眼精英学校,收清贫生宜有配套协助--明报7月6日

今年有香港直资中学派人到个别基层小学,拣选或要求推荐学生,包括以提供奖助学金为诱因,吸引学生入读.不知道此情况有多普遍,不过,若直资学校善用较充沛资源,使清贫学生受惠,直资学校也可以藉此摆脱贵族学校标签,发展成为名实相符的精英学校.

去年11月,香港审计署发表报告,指出全香港72所直资学校在行政和帐目上,存在严重问题,其中按规定,直资学校须拨出学费总收入的最少10%,推行减免学费或奖学金计划,使清贫学生也有机会入读,但是,香港审计署发现约有30%学校拨作助学的学费收入,较规定为低,其中5所少拨50万港元,1所少拨多达300万港元.

预期明年9月转为直资的协恩中学,也会提供总学费收入30%作奖助学金.该校今年4月起到约30间基层小学宣传奖助学金计划,除了提供6年全额助学金,也设立了每月1,000港元生活津贴及不同类型奖学金,确保清贫学生可读直资.

协恩的做法,符合当年实施直资学校计划的精神.香港审计署的报告,使人警觉不少直资学校以牟利为目的,当日资助清贫学生,以体现有教无类的宗旨,早被抛诸脑後.协恩主动向基层小学的学生提供奖助学金,据知早年圣保罗男女中学由津校转直资学校时曾经做过,此後已成”绝响”,希望协恩的做法,并非为了取得印象分,而是成为协恩日後长期的营运模式.其他直资学校应该见贤思齐,使更多清贫学生有获得优质教育的机会.(A04)