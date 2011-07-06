〔港报社评〕10万亿地方债,风险忧虑蔓延--信报7月6日

中国地方政府债务风险问题,愈来愈显得尖锐.评级机构穆迪昨天指出,债务规模估计较之前中国审计署公布的10万亿元人民币还要大,如果中国政府缺乏明确处理方法,或会把中国银行系统的信贷展望降至负面.昨天若干内银股股价备受压力,反映市场对中国地方政府债务风险的担忧,并隐隐然有蔓延之势.

中国审计署经过审核,上月底确定全国省市县三级地方政府债务馀额达到10.7万亿元人民币,其中政府负有偿还责任达6.7万亿元人民币,占总额62%;担保责任的有2.3万亿元人民币,占21.8%,可见地方政府已深陷债务缠身的泥沼,不易脱身.再看还债能力.截至去年底,全国省市县三级地方政府的债务率,即负有偿还责任的债务馀额,与地方综合财力的比率为52.25%.据穆迪估计,应该还有3.5万亿元人民币贷款,其中可能是资料不足或风险较大,故隐而未露.穆迪估算,债务馀额应共为14.2万亿元人民币.

看深一层,这个问题更触动到中央对地方控制的制度结构.自1994年实行分税制改革,中央与地方政府就财政收入定出了各自的范围和比例,确立”一级政府,一级事权”的分权财政体系,各级地方名义上享有事权与财权,但事实上,改革的结果却变成事权重心下移,地方承担更大的发展责任;财权则往上移,中央更有力地进行操控,并通过分税制约地方的权力.

如今在地产市场“降温”的阴霾下,10万亿元人民币债务炸弹更显得险象环生.在地方政府负有偿责任的债务馀额中,承诺以土地出让收入作还债来源的债务馀额逾2.5万亿元人民币,涉12省、逾300市、逾千县三级地方政府,可见牵连之广,若中央不及早出手处理,一旦债险升级,银行信用评级下降,势必掣肘银行的信贷能力,冲击经济增长前景,甚至引发金融市场的非理性恐慌.形势演变至今,意味今後一两年都会是债务偿还的高峰期,困扰银行体系;而一些无力偿债的地方政府基础设施项目,有待变卖套现,难免成为海内外拥有资金财团的觊觎对象,令中国财富资源分配又再出现一次大转移.(P02)