〔投行观点〕东方汇理银行预计香港政府iBond的首次派息息率为5%

路透香港7月6日电---为抵御通胀来袭,香港政府将于下周一推出其首笔高至100亿港元的通胀挂钩债券iBond.法国东方汇理银行预计,该三年期债券第一次派息息率达到5%,远高于其他具可比性的投资工具.

香港政府周二宣布,将于7月11-19日推出与通胀挂钩债券(iBond)予香港居民认购,期限为三年,息率不低于1%.该债券每六个月付息一次,定息为1%,浮息为与通胀挂钩部分,将以上述两者中较高者厘定利息.[ID:nCH0067247]

东方汇理银行指出,香港iBond与其他国家(如美国和韩国)推出过的通胀挂钩债券不同,後者的息率通常通过拍卖等方式确定为固息,而本金跟随通胀变化而进行调整.

"由于iBond的浮息部分设定为最近六个月CPI的平均值,这不是市场驱动的,很可能被人为推高,至少在近期是这样.因此,对于投资者来说,在当下持有iBond显然比持有外汇基金票据和政府债券划算."该行称.

报告并称,iBond第一次派息在明年1月30日,浮息则为2011年5-11月的平均CPI.预计首次浮息为5%,而目前三年期外汇基金票据在0.7%附近交易.

报告还指出,由于iBond设定了收益率下限且息率跟随CPI而变化,相信应该吸引到强劲的投资者兴趣.而当通胀预期较高时,二级市场收益率很可能低于票面息率.

数据显示,香港5月综合消费物价指数(CPI)同比上升5.2%,增幅较4月的4.6%为高,主要受私人房屋租金以及食品价格上升推动;并预计未来数月或将进一步上升.(完)