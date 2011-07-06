〔港报社评〕拓展本港债市,关键还在人债--经济日报7月6日

港府昨公布本月内发行通胀挂钩债券,供香港市民认购.港府指发行通胀挂钩债券目的之一是促进零售债券市场发展,惟香港债券市场的最大、最有力空间是人民币债券,如何争取中央加快拓阔人民币回流机制,则是关键中的关键.香港财政司长面对市民对通胀上扬的怨气,在2月底的财政预算案中宣布将发行通胀挂钩债券,既促进香港零售债券市场发展,更为市民提供多一个应对通胀的投资选择.此昨终兑现,港府宣布本月内发行不多于100亿港元的通胀挂钩债券.

外界早指出,通胀挂钩债券对协助市民抗通胀作用有限,政治作为多于经济作用;至于促进本港零售债券市场发展,通胀挂钩债券虽属有胜于无,但市场需求未必大,二手市场流动性恐亦有限.

香港人债市场能否再大步增速,关键在企业能否便利地将集资所得人民币,投向中国争取回报,抑或仍像现时般,要逐个项目经中国内地部门极为严格审批.此方面已有喜讯,人民银行上月下旬宣布,对离岸人民币以外商直接投资(FDI)形式回流中国内地作试点审批.债市未来更大发展空间,还有中国企业来港发行人债.

香港人债发展是急不来,须有中央政策配合,惟中央愿开放多快,亦视乎香港在管理、监察人债发行与人民币流动上能否做到安全可靠,起稳健的防火墙作用,令中央安心加速推展人民币回流机制.人债市场对香港金融中心多元化、发展为人民币离岸中心,均起重要作用,港府和业界必须以实绩,赢取中央的信心与政策.(A04)