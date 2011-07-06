〔港报财经评论〕小心反弹行三步退两步--信报7月6日

小心反弹行三步退两步/ 陆文

港股经过上日急弹後进入巩固,静待长假期後美股能否延续上周的升浪.恒指成分股比重中有54%是中资股,中国内地稍後公布通胀与经济最新数据,是一如预期CPI在6.5%至6.7%水平见顶回落,或是维持结构性高企不下,都受市场关注.更重要还是留意中资企业陆续公布第二季度业绩,盈利增长变动将带来第三季港股表现的最新启示,至于人行第二季例会声明显示以稳定性为首位,亦以针对性及灵活性进行调校,被视为将落实以加息配合,对中资股不同板块带来各异影响.短期市场将维持配合基金投资部署下个股表现荣辱互见,为第二季持有过剩资金的基金争取较佳回报的买货水平,达致第三季投资回报在上季度较低水平後回升,获取较佳表现"奖金".早前大行推介内银股,但受穆迪再以中国地方债有近5,400亿美元未列入早前公布的万亿债务内,如无明确处理方法,将令中资银行整体前景可转为负面,加上有社保基金减持工行(1398.HK)套现,引发股东减持高峰期疑虑下,大部分内银股回吐,担心年内拨备对盈利倒退带来影响.

大行再藉部分内房股上半年预售数据理想,个别财务状况稳健的多有追捧,寄望中国内地信贷有宽松.早前已指出在楼价调整未达标下,第三季楼市存着政策风险不减,甚至在银行信贷整体没有放宽下,政策倾斜至扶助其他如农业、中小企及内需等融资机会大,个别内房股已偏高,宜吸勿追.

相对地,汽车相关板块依然较有表现,只有长期炒概念的比亚迪(1211.HK)累积升幅大有回吐.当然中国内地不时传出扶助政策带来憧憬,但整体以技术反弹为本,不妨等待基金完成买货部署升浪後,等待较具值博率的水平才入货,在目前上望空间有限下,高位追货被缚脱身伤神呢.过去一周市场基本因素变化有限,但在大批金融高薪人士及对冲基金涌现的今天,无论大市与个股,往往是舞高弄低制造财富转移.

早前一轮民企风暴下,嘉汉林业令"沽神"损手,却见威灵顿增持至11.5%,刺激绿森(0094.HK)上升18.6%,同期亦见威灵顿减持的华宝(0336.HK)後反弹.蒙古能源(0276.HK)澄清其蒙古专营权尚未受禁采令影响下,刺激股价急弹30.6%,这现象是否反映民企风暴告一段落?特别是玖纸(2689.HK)获国开行予10亿港元贷款,保利协鑫(3800.HK)延续近期升浪再有4.8%进账,是配合有新扶助太阳能政策推出?还是早前沽空图利的大户被迫仓?事实上,早前沽空比重大的股份短期表现欠佳的情况似逆转,包括日前内房股多见有较高的沽空比重下,昨天不跌反升,小心是请君入甕的财技.随着大市正朝向预期23,200点这主要阻力区,除了短炒有值博率的股份外,短期走势将非常反覆,行三步退两步机会增加,留意目前是炒反弹而非处上升浪呢.(P28)

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避险情绪决定美汇方向/ 苏子

美元兑瑞郎于上月28日跌破上月7日的0.8322低位,再创历史新低,最低曾见0.8271.不过,再创历史新低的美元兑瑞郎却未见出现更为明显的下跌浪,当日收市时已见回升至上月7日的0.8322低位附近,并在日线图呈现利好短期走势的锤头形态.此外,美元兑瑞郎在再创历史新低的同时,其9天RSI、20天CCI及日线MACD指标却不肯同步下跌,出现底背驰的利好讯号,结果汇价在上周五成功突破10天及20天SMA阻力,并一度高见0.8525.踏入本周後,美元兑瑞郎虽然未见继续上升并挑战更为关键的50天SMA阻力,但汇价一直保持在10天及20天SMA以上波动,故技术上看,美元兑瑞郎仍可看高一线,相信稍後应有力上破上周五的高位并挑战50天SMA阻力.

目前美元兑瑞郎的走势主要受到市场避险情绪所影响,美元与瑞郎同为避险货币,倘若市场避险情绪持续上升,令避险资金流入美元与瑞郎,美元短期走势亦因此出现反弹,但与此同时美元兑瑞郎却见继续保持弱势的话,则反映美元的反弹只是昙花一现,故看好美元者要见好即收.反之,若然避险情绪上升时,美元兑瑞郎可以保持平稳走势,甚至向上出现技术性破位而走强的话,则反映市场上的避险资金大多倾向流入美元为主,故出现昙花一现的反弹走势的可能性便大降,而美元整体走势有望转弱为强.由于目前金融市场仍有不少不明朗因素存在着,其中美国能否在8月2日前成功提高债务上限,从而避免发生美债危机仍是未知之数,故相信市场挥之不去的避险情绪仍对避险货币有一定支持作用.

理论上,倘若8月2日前美国未能成功通过提高债务上限,令美国的信贷评级有可能被下调的话,美元将难以发挥到避险货币的功能,届时美元兑瑞郎势必首当其冲而显着下挫.但实际情况是否如此,还要拭目以待.例如2008年发生金融海啸时,海啸发生地是在美国,美股虽然暴挫,但当时美元却不跌反升,并成功发挥避险功能,使一众看淡美元者损失惨重.倘若美国稍後真的发生美债危机,美元却反常地像2008年金融海啸发生时般,有避险资金视美元为避难所的话,担心届时美元兑瑞郎的走势可能出现不跌反升的情况,至于美元在美债危机出现时不跌反升的较为合理解释,估计或与美债息率在危机出现时被大幅扯高,从而吸引资金持有美元有关.(P31)