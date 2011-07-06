〔港报财经评论〕神华中煤稳中求胜佳选--经济日报7月6日

神华中煤稳中求胜佳选/ 林瑞芬

煤炭股中,印象较深的可算是中国神华(1088.HK),犹记得2007年国寿(2628.HK)与神华于近55港元高位而回,结果,现价国寿低报27.75港元,但神华就报38.95港元.启示投资金融类股份表现逊资源股,神华终凭一个”稳”字跑出.今时今日,金融市场变化周期更为短促,把握不准,与金融类股份谈恋爱可能伤得很重.现时持金融股半年至一年,可能已是天长地久.回说煤炭股,据中金研究报告指出,判断煤价短期平稳,中期继续上涨下,煤炭企业盈利将平稳增长.随着预期通胀见顶,政策放松以及中期钢铁再添库存,保障房加速,大秦线检修,冬季备煤,煤炭股的估值压力将逐步放松,近期反弹浪有望延续.

经过近10年高速增长,中国内地煤炭业已进入一个稳定增长时间,故各大煤企争相外闯,如兖煤(1171.HK)就到澳洲寻商机.蒙古国亦是煤企热选地,引述外电,蒙古国已选定三个财团负责开采南戈壁省塔本陶勒盖煤矿的开发工作,中国神华集团及日本三井物产联合组成的财团为中标财团之一.就近年中资企业走出海外所遇风险不少,而早前盛传澳洲拟徵采矿税,对兖煤的利润或构成削薄风险.

煤炭行业前景理想,深入探讨煤炭股的投资价值,发现神华走势明显胜同业及大市,主要神华获母公司照顾,获注资可能性高有关.以中国神华现货比例持续提高,煤炭电力业务快速增长,未来有注资及海外收购机会,也提升其吸引力.配合走势显示,神华打破3月以来于34-38港元上落区,守稳38港元,量度升幅目标约至42港元,止蚀36港元,可候低吸,昨收38.95港元.论强势,无疑选择神华,要捕捉更具值博空间,虽具较大风险,则考虑中煤.中金亦表示宜逐步关注中煤的中长期投资机会,认为2012年将重回增长轨道.配合走势,中煤的10天、20天及50天线汇聚一线,股价上升,走势改善中,建议10港元收集,失守9.5港元止蚀,昨收10.68港元,技术上望回探13港元.(010)

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内地货币政策步入观望期/ 余少文

若然内银股未能扭转疲弱表现,大市回升动力也会欠佳,尤其穆迪再度追击地方债问题.如没有忘记,穆迪上月底曾指内银股在地方债问题下,不良贷款会升至5%.尽管国家审计署指地方债只有10.7万亿元人民币,除了早前表示有点怀疑外,原来穆迪昨日表示在审计署和银监会的估算数据作对比後,发现审计署低估地方债金额至少3.5万亿元人民币,或是中国地方政府向审计署申报金额时文件手续不健全所致,有可能成为违约的最大风险来源.相信地方债问题最终要中国出手解决,只是中国一日未表态,地方债问题会跟加息一样,不时成为内银股下跌藉口.

不过,人行在货币政策上似乎有所转变,因为货币政策委员会第二季例会後新闻稿,跟首季例会後新闻稿字眼不同,首季曾表示”认真贯彻实施稳健货币政策,提高货币政策的针对性、灵活性和有效性”,但第二季除了新提出”通胀压力仍然处在高位”外,亦表示”贯彻实施稳健货币政策,注意把握政策的稳定性、针对性和灵活性”.第二季删除了”认真”和”有效性”,并加入”稳定性”及放在针对性和灵活性之前,反映中国在货币政策上不用太”认真”,亦加强”稳定”的重要性.这可以显示人民银行上半年六度上调存款准备金率和两度加息後,下半年会进入稳定及观望阶段,以了解上半年调控政策的成效,即肯定早前指中国下半年会放松上调存准率和加息的步伐.上半年饱受政策调控困扰的A股,有望走出谷底,而跟A股唇齿相依的H股也有一线生机.

人行亦提及通胀问题,由于早前已有部门透露6月通胀会超过6%,市场亦预期升至6.2%,对比1年期存款息率3.25%,当中出现约3%负利率,情况甚为严重.尽管市场预期通胀下半年可以回落,但人行突然提出通胀问题,或显示通胀在第三季即使回落,仍会在高水平,故认为人行短期内会加息,最少可纾缓居民不满外,更可令股市消除短期不明朗因素,继续”七翻身”.(008)