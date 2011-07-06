香港已公布经济指标--2011/7/6

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%
2011年5月 零售值 +27.8 +27.8^ +23.6
2011年5月 零售量 +21.6 +22.1^ +18.4
2011年第一季 本地生产总值(GDP) +7.2 +6.4 +8.0
2011年5月 综合消费物价指数(CPI) +5.2 +4.6 +2.5
2011年5月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.6 +5.0 +3.0
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失业率 11年3月-5月 11年2月-4月 10年3月-5月
3.5% 3.5% 4.6%
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(以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期
2011年5月 贸易赤字/盈馀 -35.7 -42.44 -25.09
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注: *为已经更新
^经修订数据 (完)
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。