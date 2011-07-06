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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 10:39 BJT

香港已公布经济指标--2011/7/6

时间　 　 经济指标　　 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%

2011年5月 零售值 +27.8 +27.8^ +23.6

2011年5月 零售量 +21.6 +22.1^ +18.4

2011年第一季 本地生产总值(GDP) +7.2 +6.4 +8.0

2011年5月 综合消费物价指数(CPI) +5.2 +4.6 +2.5

2011年5月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.6 +5.0 +3.0

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失业率 11年3月-5月 11年2月-4月 10年3月-5月

3.5% 3.5% 4.6%

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(以下以10亿港元为单位)　　　 　 当月　　 前月　 上年同期

2011年5月 贸易赤字/盈馀 -35.7 -42.44 -25.09

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注: *为已经更新

^经修订数据 (完)

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