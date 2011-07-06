〔投行观点〕巴克莱继续看淡香港地产股,政治压力下政府将接受楼价调整

路透香港7月6日电---巴克莱资本周三发表报告称,政治压力将令香港政府对楼市的措施,由减慢楼价增长,转变为接受楼价调整.该行维持对地产发展股"负面"的看法.

其中,该行认为恒基地产(0012.HK)及信和置业(0083.HK)将最受影响,因恒地在港拥有大量的农地有待更改为住宅用途,以及公司近年积极在港增加土地储备.至于信置因其资产净值(NAV)有相当大的比重在住宅市场,因此也会受到影响.

上月中首次以国务院港澳办主任身份访港的王光亚表示,香港政府应花更多精力,关注特别是弱势群体的房屋问题,因为房屋问题,既涉民生又涉经济,处理不当会演化成政治问题.其後,政府过去一直否定复建居者有其屋的态度开始软化.

巴克莱的报告称,王光亚的言论并不止于针对复建居屋,也是要求政府增加土地供应,以及对私人房屋市场引入更多的竞争.此外,今年7月1日香港回归14年的大游行,有近22万人参与,对政府推出新的冷却楼市措施及集中处理楼市泡沫的根本原因,带来政府压力.

面对现时的形势,报告预期,香港的地产商将会提前加快销售物业,以在现时的楼价水平锁定利润.

今年以来,香港的住宅楼价累计上涨逾12%.根据地产代理利嘉阁的数字,6月份全港50个指标屋苑仅录954宗买卖,按月锐减36%;单月成交总数更创下近32个月、即金融海啸後的新低,二手交投呈现僵化. (完)