〔投行观点〕恒生国企指数今年底目标为15,200点,约有20%上升空间--花旗

报告并称,上海A股指数.SSEA至今年底目标为3,670点,较现水平约有25%上升空间.

"市场已经超卖,并且反映出太多负面消息."花旗中国研究部主管沈明高在其报告中指出,"预期今年下半年中国股票的风险回报将见改善."