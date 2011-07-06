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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 12:17 BJT

〔投行观点〕恒生国企指数今年底目标为15,200点,约有20%上升空间--花旗

路透香港7月6日电---投行花旗的报告称,在中国股票的估值将近见底,而盈利前景向好以及下半年政策可能放松的预期下,给出恒生国企指数.HSCE今年底目标达15,200点,较现水平约有20%上升空间.

报告并称,上海A股指数.SSEA至今年底目标为3,670点,较现水平约有25%上升空间.

恒生国企指数周三早盘收跌1.19%,报12,689.83点;上海A股指数则跌0.8%,报2,926.65280点.

"市场已经超卖,并且反映出太多负面消息."花旗中国研究部主管沈明高在其报告中指出,"预期今年下半年中国股票的风险回报将见改善."

投资策略方面,该行建议增持银行、主要消费品、零售、资讯科技、水泥/煤、能源、健康护理、建设装备以及公用类股份,并减持房地产股和电讯股.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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