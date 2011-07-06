〔香港个股〕中国油气拟发行可换股票据,筹资4.68亿港元

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透香港7月6日电---中国原油销售及天然气开采集团--中国油气控股有限公司(0702.HK)宣布,计划发行本金总额4.68亿港元的可换股票据,集资作项目资金及营运资金.
根据中国油气发表的声明,可换股票据的每股换股价初步拟定为0.5港元,较公司周二收盘价溢价12.3%.假设票据获悉数兑换为股份,公司将须发行9.36亿股新股,相当于经扩大後已发行股本约9.23%.
中国油气表示,可换股票据年利率为5厘,于每半年付息.发行可换股票据所得款项将作为一般营运及现有项目资金,以及未来投资资金用途.
中国油气周三早盘尾段跌1.12%,报0.44港元. (完)
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--发稿 朱殷丽; 审校 杨淑祯
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。