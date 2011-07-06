〔离岸人民币市场〕美元/人民币NDF窄幅盘整,风险情绪受打压交投清淡

路透香港7月6日电---海外无本金交割市场(NDF)美元/人民币CNYNDFOR=周三窄幅盘整,受穆迪调降葡萄牙评级及警示中国地方政府银行贷款可能较预期大的影响,市场风险情绪再受打压,交投颇为清淡.

香港时间12:24,美元/人民币一年期NDFCNY1YNDFOR=报6.3785元,上日尾盘为6.3780元.暗示一年後人民币兑美元升值约1.4%.

评级机构穆迪昨日宣布将葡萄牙的评级由Baa1下调至Ba2,并将其前景降至负面,担心该国政府不能达到削赤目标.穆迪稍早并表示中国地方政府的不良银行贷款规模可能较预期大,若政府未能及时解决问题,有机会将中国银行体系的前景转为负面.

中国人民币兑美元CNY=CFXS周三中间价CNY=PBOC报6.4715元,上日为6.4650元.[CNY/CN]

香港财资市场公会的离岸人民币/美元定盘价CNHFIX=报6.4635元,上日为6.4616元.

欧元周三在亚洲市场仍维持守势,在穆迪将葡萄牙评等下调至垃圾级别後,欧元兑瑞郎及美元骤跌.[FRX/CN]

以下为内地和香港人民币即期和远期的一些报价:

即期 一年期掉期

境内市场 6.4669 CNY=CFXS -701 USDCNY1Y=CFXS

境外市场 6.4605 CNH= -390 CNH1Y=

在离岸人民币债券方面,中银香港人民币离岸债券指数报101.98,上日为101.87;汇丰CNH指数报101.46,上日为101.46.这两个指数均于2010年12月31日推出,以100为基准.(完)