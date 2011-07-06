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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 13:26 BJT

〔香港个股〕理文集团料上半年净利按年大增,因产品价格上升及项目投产

路透香港7月6日电--香港手袋及化工产品生产商--理文集团有限公司(0746.HK)周三表示,2011年6月底止中期溢利将较去年同期大幅上升,主因一条甲烷氯化物生产线上半年投产以及产品价格上升带动.

理文集团在联交所的公告未提供具体数字,公司表示,该业绩预测是基于集团帐目初步评估而提出,尚未经过审核.公司上年度半年录得净利2.06亿港元,较前一年度成长188%;每股盈利0.249港元.

该股中午收市报9.53港元,跌1.04%,一个月来上涨1.37%;大盘恒生指数.HSI下跌0.40%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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