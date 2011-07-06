〔离岸人民币〕卡特彼勒发行23亿元两年期人民币债券,息率1.35%--销售文件

路透香港7月6日电---据路透周三获得的销售文件,美国重型机械生产商--卡特彼勒(CAT.N)完成发行23亿元两年期人民币债券,息率为1.35%.

是次发行的债券息率低于该公司去年发行的同期限债券.卡特彼勒去年在香港发行首笔10亿元两年期人民币债,息率为2%.

销售文件显示,卡特彼勒的评级为A2/A(穆迪/标普),该笔债券有望获得同样的评级.

债券按面值发行,结算日为7月12日.

渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为独家账簿管理人,渣打和花旗(C.N)为联席牵头经办人,高盛(GS.N)为副承销商.(完)