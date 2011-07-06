〔投行观点〕建银国际料中港股市将展升浪,恒生指数今年底升至26,500点

建银国际证券研究部董事总经理兼联席主管苏国坚在记者会上表示,随着中国6月份国内通胀见顶,银根开始松动以及企业面对重建库存的需要,相信会带动第三季度的生产需求上升,加速生产活动的增长,从而转化为更高的产品需求和公司盈利增长.

"恒生指数市盈率跌至11.5倍以下的十多年来低点,但相信只是短暂现象."苏国坚称,"很多不明朗因素将在第三季度内慢慢得到消化."

虽然该行把今年底恒生指数目标由年初给出的28,000点下调至26,500点,但这只反映出美国及海外国家GDP增长预测下调,以及中国宏观调控为期较长.

中资银行股跌势拖累恒指收低,恒生指数周三收跌1.01%,报22,517.55点.

对于港股气氛稍稍回暖便出现机构投资者大手减持中国大型银行股份,苏国坚称,由于尚有中国大型银行的股份销定期即将结束,短期对中资银行股带来压力,但估计在7月底或第三季度中段是重新吸纳时机,因届时投资者减持股份的消息获得消化.

对于有评级机构指中国地方政府债务严重,从而令银行业有可能遭遇更大损失,建银国际证券联席董事林樵基称,中国已开始重组债务,预料未来一季将采取更多措施处理地方融资平台,相信最终银行的坏帐情况不会如评级机构估计般高.

"上半年因银根收紧而导致一些地方政府基建项目暂停,但随着下半年银根放松,地方政府可以透过发债等不同渠道融资,不会爆发危机."他说.

该行预期,中国政府在7月份将加息25个基点,并在未来数月再度调高银行存款准备金率两次,每次升50个基点.而国内居民消费价格指数(CPI)涨幅在6月份高见6.2%後,第四季度将回落至3.7%,从而令经济"软着陆".

下半年的投资部署,建银国际建议增持中国的银行、水泥及原材料、资讯科技、非必需消费品以及香港的物业投资类股份,减持基建、航运及电信业.

该行以东岳集团(0189.HK)、I.T.(0999.HK)、中国平安保险(2318.HK)、腾讯(0700.HK)、中国正通汽车(1728.HK)、恒生银行(0011.HK)、工行(1398.HK)、华地国际控股(1700.HK)以及九龙仓(0004.HK)为投资首选.(完)

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