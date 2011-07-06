〔券商观点〕新鸿基金融料下半年港股续波动,估值偏低提供长线吸纳机会

该行建议吸纳行业龙头股及高息股作保本考虑;而在环球经济增长放缓,加上货币供应及信贷趋紧缩,建议减持商品、能源及软商品类投资;并建议减持欧元,因现行的单一货币模式难以维持,但认为可增持黄金对冲货币贬值风险.

"大市欠缺方向,投资者采取观望的态度."新鸿基金融零售证券经纪资料研究部主管张国铭在记者会上说.但他亦表示,在经济增长放缓时,投资于估值偏低的股份可避免投资错配.

新鸿基金融分析员苏沛丰表示,在高息股方面可考虑和记电讯香港(0215.HK)、领汇房产基金(0823.HK)和泓富产业信托(0808.HK),它们今年的息率预期介乎4.6-6%.

而受食品价格走高带动,他亦看好部分的农业相关股份,包括雨润食品(1068.HK)、中海石油化学(3983.HK).此外,中国政府加大兴建保障性住房的力度,这将利好水泥及相关建材股份,包括安徽海螺(0914.HK)(600585.SS)、西部水泥(2233.HK)、联塑(2128.HK)和中联重科(1157.HK)(000157.SZ).

苏沛丰称,虽然预期短期内银股因股东减持的消息,及地方融资平台坏帐风险,而于未来一、两个月继续受压,但内银股2011年的预测市盈率只为8-9倍,但股本回报率达20%,估值吸引,投资者可考虑分段逐步吸纳.

至于内房股亦是受到政府影响较大的板块,但过去两个月已出现反弹,房地产商上半年的销售额亦较去年同期有大幅增长,反映需求仍然庞大.(完)