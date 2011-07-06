〔香港个股〕龙源电力称上半年总发电量按年增长24%,受风电增长带动

路透香港7月6日电---亚洲最大风力发电公司--龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)周三公布,今年上半年的总发电量按年增长23.79%,主要受风电增长带动.

该公司的公告称,截至今年6月30日止六个月累计完成总发电量为1,298.75万兆瓦时,去年同期为1,049.19万兆瓦时.

公司今年上半年的风力发电量按年升44.45%,至707万兆瓦时;风电占总发电量比重由去年同期的47%升至54%.

同期的火电发电量按年升4.86%至584万兆瓦时,其他可再生能源业务的发电量则升146%至8.4万兆瓦时.

龙源电力周三收盘微涨0.13%,报7.61港元;过去一个月累计跌6.3%.(完)

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