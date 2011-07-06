〔中国金融〕国务院首提地方政府信用债务存风险隐患,须妥善处理(更新版)

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* 国务院首次明确称地方政府信用债务存风险隐患

* 须妥善处理债务偿还和在建项目後续融资问题

* 规范的地方政府举债融资机制或将推出

路透北京7月6日电---中国国务院周三首次明确表示,地方政府债务规模较大,存在风险隐患.提出将按照分类管理、区别对待的原则,妥善处理债务偿还和在建项目後续融资问题.

针对国家审计署此前相关审计结果,国务院提出要落实相关整改工作,以有效化解地方政府性债务风险.同时,要继续抓紧清理规范融资平台公司.

国务院并要求金融机构切实加强风险识别和风险管理,严格落实借款人准入条件,按照商业化原则履行审批程序,坚决禁止政府违规担保行为.

此前国家审计署宣布,截至去年底,除54个县级政府没有政府性债务外,全国省、市、县三级地方政府性债务馀额共计10.7万亿元,其中,融资平台公司的政府性债务馀额为4.97万亿元,占比46.38%.[ID:nCN1122920]

**建立规范的举债融资机制**

国务院会议还称,要研究建立规范的地方政府举债融资机制.

"地方融资平台现在面临最严峻的问题是资金链可能断裂,国务院这次也提到要妥善处理."南充商业银行资金市场部副总经理陈旭敏表示,举债机制的建立是必须的.

此前,中国银监会已出台了严格地方政府融资平台贷款的规定,包括到期不得展期,不得以新还旧等.

中诚信国际公司评级二部副总经理郭承来表示,"现在地方融资平台最大的问题就是再融资很困难,流动性出了问题,在不断想办法筹措後续资金,还本付息的压力很大."(完)