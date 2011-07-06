〔香港个股〕李宁预计上半年收入同比下降约5%,毛利率下降1个百分点

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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路透香港7月7日电---中国体育品牌代理商--李宁有限公司(2331.HK)周四称,预计上半年整体销售收入同比下降5%左右,毛利率较去年同期的47.9%下降1个百分点.
公司称,为加快零售端存货清理的速度,公司决定在今年回收一部分经销商存货,且由于期货订单较去年持平,现货补单比较少,销售收入将会较去年同期有一定幅度下降.而受新批发折扣率政策影响和原材料、劳动力等生产成本上涨影响,毛利率亦有下降.
"受上述情况影响,预计除所得税前溢利率较去年同期的17.6%下降8个百分点左右,股东应占溢利率将由去年同期的12.9%下降至6-7%左右."公司称.
李宁股份周三收报13.7港元,过去一个月累计下跌5.5%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
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