〔香港个股〕李宁预计上半年收入同比下降约5%,毛利率下降1个百分点

公司称,为加快零售端存货清理的速度,公司决定在今年回收一部分经销商存货,且由于期货订单较去年持平,现货补单比较少,销售收入将会较去年同期有一定幅度下降.而受新批发折扣率政策影响和原材料、劳动力等生产成本上涨影响,毛利率亦有下降.