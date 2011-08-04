〔表格〕香港东亚银行上半年净利按年升29%,远超市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月4日电---东亚银行有限公司(0023.HK)周四公布,截至2011年6月30日为止的六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期(重列)
每股盈利(港元) 1.24 0.96
中期股息(港元) 0.43 0.38
净利 2,711 2,100
净利息收入 4,400 3,669
截止过户日期 8月24-25日
发放股息日期 9月19日
注:东亚银行为香港第五大银行.根据汤森路透综合七名分析师的预测,上半年净利为19.6亿港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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