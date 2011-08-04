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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 12:38 BJT

〔表格〕香港东亚银行上半年净利按年升29%,远超市场预期

路透香港8月4日电---东亚银行有限公司(0023.HK)周四公布,截至2011年6月30日为止的六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年度同期(重列)

每股盈利(港元) 1.24 0.96

中期股息(港元) 0.43 0.38

净利 2,711 2,100

净利息收入 4,400 3,669

截止过户日期 8月24-25日

发放股息日期 9月19日

注:东亚银行为香港第五大银行.根据汤森路透综合七名分析师的预测,上半年净利为19.6亿港元.(完)

浏览东亚银行其他新闻,请点选[0023.HK-CMN]

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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