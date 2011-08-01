〔香港金融〕香港证监会已委任欧达礼担任行政总裁,任期三年

路透香港8月1日电---香港政府周一公布,已委任欧达礼(Ashley Alder)为证券及期货事务监察委员会行政总裁,任期由2011年10月1日至2014年9月30日.

欧达礼现年52岁.1982年毕业于伦敦大学,获取法律系学士,并于1983年在剑桥大学取得法律系硕士.其在1984年加入史密夫律师事务所,1994年成为该事务所合夥人.

欧达礼曾于2001至2004年期间在证监会担任企业融资部执行董事.其後在2004年11月重投史密夫律师事务所.(完)

浏览详情,请点选(here)