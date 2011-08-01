〔表格〕香港恒生银行中期净利按年升16%,符合市场预期

路透香港8月1日电---恒生银行有限公司(0011.HK)周一宣布,截至2011年6月30日为止的半年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年同期

每股盈利(港元) 4.21 3.64

第二次中期股息(港元) 1.10 1.10

净利 8,057 6,964

净利息收入 7,637 6,713

截止过户日期 8月17日

发放股息日期 9月1日

注:汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)持有的恒生银行62%的股权.根据汤森路透I/B/E/S综合分析师预测净利为78.3亿港元.(完)

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