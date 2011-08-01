《香港报摘》--信报8月1日

* 头版头条:

--美国国会议员在星期天仍在跟时间竞赛,希望能于周二最後限期前达成协议,把已达14.3万亿美元的国债上限提升.美国广播公司引述国会消息报导,民主共和两党的谈判人员已就国债上限提升约3万亿美元,跨越2012年大选,已接近达成协议,从而向金融市场保证该国不会出现违约.

* 其他:

--中国股市今年以来跑输全球和其他新兴市场,有"新兴市场之父"之称的邓普顿基金执行主席麦朴思表示,对中国股市和其他亚洲区新兴市场有信心,仍然看好中国股票市场前景,尤其是消费类股票.

--家乐福(CARR.PA)、沃尔玛(WMT.N)、人人乐(002336.SZ)等连锁超市,因被发现存在价格欺诈行为而被罚款.内地媒体报导,深圳市市场监督管理局发出罚款单,其中深圳家乐福因价格欺诈被罚100.2万元人民币,沃尔玛则被罚50.2万元,人人乐被罚30万元.

--香港强积金半自由行讨论得如火如荼,各托管人都摩拳擦掌,抢占新客源.安盛(AXA)行政总裁夏伟信表示,在新政策下,强积金托管人面临下调收费的压力.不过,他认为政府要求托管人大力下调费用并不明智,因为届时势必有市占率较少的托管人难以支持营运成本而离开市场,令公众选择减少.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.