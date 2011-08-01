《香港报摘》--信报8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--美国国会议员在星期天仍在跟时间竞赛,希望能于周二最後限期前达成协议,把已达14.3万亿美元的国债上限提升.美国广播公司引述国会消息报导,民主共和两党的谈判人员已就国债上限提升约3万亿美元,跨越2012年大选,已接近达成协议,从而向金融市场保证该国不会出现违约.
* 其他:
--中国股市今年以来跑输全球和其他新兴市场,有"新兴市场之父"之称的邓普顿基金执行主席麦朴思表示,对中国股市和其他亚洲区新兴市场有信心,仍然看好中国股票市场前景,尤其是消费类股票.
--家乐福(CARR.PA)、沃尔玛(WMT.N)、人人乐(002336.SZ)等连锁超市,因被发现存在价格欺诈行为而被罚款.内地媒体报导,深圳市市场监督管理局发出罚款单,其中深圳家乐福因价格欺诈被罚100.2万元人民币,沃尔玛则被罚50.2万元,人人乐被罚30万元.
--香港强积金半自由行讨论得如火如荼,各托管人都摩拳擦掌,抢占新客源.安盛(AXA)行政总裁夏伟信表示,在新政策下,强积金托管人面临下调收费的压力.不过,他认为政府要求托管人大力下调费用并不明智,因为届时势必有市占率较少的托管人难以支持营运成本而离开市场,令公众选择减少.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 张喜良
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。