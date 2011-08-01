《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透香港8月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7924港元HKD=)
美股道琼工业指数周五收低-96.87,或-0.79%,报12143.24点.因在美国丧失借款能力前,民主和共和两党领袖就上调债务上限达成交易的时间所剩无几.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油 (0883.HK) (CEO.N) 222.310 0.09 37481 17.323 -0.56
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 21.360 -2.64 150664 6.658 -0.18
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.830 0.28 417804 77.659 0.14
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 50.040 0.28 76345 25.995 -0.02
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 142.230 -0.49 57440 11.083 0.39
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 99.010 0.29 39580 7.715 0.33
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 48.870 -0.67 510976 76.163 -0.51
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.800 -0.12 32533 5.127 0.93
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.020 -0.25 396044 15.600 0.52
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 38.300 0.13 46940 29.845 -0.18
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.640 1.39 63065 3.826 -0.10
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 32.490 1.50 15809 5.064 0.67
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.710 -0.52 4648 1.926 -50.75
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.980 -1.32 48730 0.464 -0.12
--整理 黄运涛
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。