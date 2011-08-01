版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月1日

路透香港8月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7924港元HKD=)

美股道琼工业指数周五收低-96.87,或-0.79%,报12143.24点.因在美国丧失借款能力前,民主和共和两党领袖就上调债务上限达成交易的时间所剩无几.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

-------------------------------------------------------------------------------------

中海油 (0883.HK) (CEO.N) 222.310 0.09 37481 17.323 -0.56

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 21.360 -2.64 150664 6.658 -0.18

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.830 0.28 417804 77.659 0.14

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 50.040 0.28 76345 25.995 -0.02

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 142.230 -0.49 57440 11.083 0.39

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 99.010 0.29 39580 7.715 0.33

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 48.870 -0.67 510976 76.163 -0.51

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.800 -0.12 32533 5.127 0.93

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.020 -0.25 396044 15.600 0.52

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 38.300 0.13 46940 29.845 -0.18

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.640 1.39 63065 3.826 -0.10

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 32.490 1.50 15809 5.064 0.67

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.710 -0.52 4648 1.926 -50.75

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.980 -1.32 48730 0.464 -0.12

--整理 黄运涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐