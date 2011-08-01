《香港报摘》--其他报纸重要消息8月1日

* 明报

--据市场消息指,有望成为年内新股集资王的光大银行(601818.SS),欲周内启动路演,8月完成挂牌,惟集资额可能下调.

* 星岛日报

--港府最快今天公布证监会新行政总裁任命安排,料证监会旧部欧达礼(Ashley Alder)最快10月1日履新.

--据市场消息指,光大银行H股确实时间表及集资规模,仍有待承销团及光银管理层今天开会商议,暂未有最後决定.

--香港交易所(0388.HK)首席科技总监周腾彪表示,第三代自动交易系统(AMS/3)年底升级至AMS/3.8,料可在今年12月出台,届时系统每秒可处理的买卖指令,将由目前的3,000个,大升9倍至30,000个.

* 苹果日报

--消息透露,汇控(0005.HK)(HSBA.L)就精简集团效率外聘Boston Consulting Group进行的顾问报告,已建议对4大范畴实施架构重整,包括精简资讯科技平台、整顿外判外移等後勤设立、改革集团化地区部门编制(Global Functions)、及落实可持续发展的经营模式,即撤出贡献不大的零售市场.

--有媒体引述上海市质监局指,味千中国(0598.HK)的味千拉面曾于去年5月,因违规在面料中加入食品添加剂,而被上海当局处罚约79万元人民币,质疑味千没有为此事作出披露,

* 东方日报

--市场消息透露,内地有关方面正邀请多家港资大型企业到上海作为第二批国际板上市企业,除早前市传的周大福珠宝外,还包括利丰(0494.HK)等.

--市场消息透露,曾考虑今年采"双股双币"方式发行H股的海通证券(600837.SS),预期最快8月向香港交易所(0388.HK)递交上市申请,初步决定不拟以"双股双币"方式上市.

--香港交易所(0388.HK)计画2012年第四季在新数据中心推出首阶段设备托管服务,除大型经纪为主要用家,可令交易效率显着提高外,港交所同时希望设备托管服务可联通内地,美国及欧洲各地.

* 文汇报

--中聚电池(0729.HK)宣布,委任国泰君安国际(1788.HK)旗下国泰君安证券(香港)作为配售经办人,以每股0.52港元向不少于6名投资者配售中聚电池最多7亿股股份,占其扩大後股本的6.37%,集资额最多为3.59亿港元.

--据中证网报导,财险(2328.HK)母公司人保集团,其上半年盈利已超去年全年水平,集团总裁吴焰表示,截至6月底,集团总收入1,596.2亿元人民币,保费收入1,379.4亿元人民币,同比增10.9%,总资产突破5,000亿元人民币,同比增1,810亿元人民币或47.7%.

--海南液化天然气站线项目(海南LNG)目前正式获得国家发改委批准,并计划本月动工兴建.据媒体报导,海南LNG是海南省规划的重点能源项目,总投资65亿元人民币.

* 大公报

--市场消息指,新地(0016.HK)于西九龙的楼盘珑玺,短短一个月累售逾600伙,套现逾130亿港元,该盘周日推出的压轴43伙标准户亦近售罄,现尚余少量单位可供发售.

--中国电力企业联合会近日发布上半年全国电力供需分析报告称,华能(0902.HK)(600011.SS)、大唐(0991.HK)(601991.SS)、华电(1071.HK)(600027.SS)、国电(600795.SS)、中电投五大发电集团上半年电力业务合计亏损66.5亿元人民币,同比亏损增加50.9亿元人民币.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.