〔港报财经评论〕业绩主导市况,恒指21,500忌失守--经济日报7月30日

业绩主导市况,恒指21,500忌失守 /林瑞芬

金融市场自美国次按问题爆发後,至今仍是混局一场.由美元反覆贬值衍生的一连串问题,始终未能解决,美元挫日圆强,反过来令日本出口商饱受煎熬,令疲弱不堪的经济更难改善.至于持有美元作储备或大量美债的国家,如中国及日本更有苦自己知.因中国和日本等国央行,中日等国家既难以抛售美元及美债,因此举只会推低美元及美债价格,结果只会招来更大损失,何况还会推高本土货而令出口受损,倒过来迫使相关国家入市干预,买入美元来保护出口商利益.由于美国国债市场也是全球唯一一个可以容纳如此大规模资金渠道,且流动性充足,这好像明知所爱之人坏透,但偏又离不开之苦况.

回说港股,场外结算过後,下周又是新一个月开始.港股经过”五穷六绝”市况後,不幸没有”七翻身”,按恒指周线图显示,恒指到关键中期上升通道底,可以讲不容有失21,500,向上50周平均线23,000重要阻力区,须强势突破才有望扭转考验通道底的压力.所谓强势,至少要配合成交额,以近月平均五、六百亿港元的交投而言,向上抽升起码都有800多亿港元成交配合,不然,反弹也不易持久.倾向通道底在年内有可能被试穿,事关欧、美经济吹淡风,债祸远虑未解决,大户砌低较容推高容易,假如此估计不致远离事实,通道底略为失守并不出奇.

7月份港股以上落为主,市场对消息较为敏感,整体市况没有太多焦点及方向感.8月份港股会如何走可能估不中,但至少迎来上市公司业绩期,盈喜股为秤先,且见李超人系中,电能实业(0006.HK)及长江基建(1038.HK)昨日逆市涨1.9%及0.67%.长实(0001.HK)及和黄0013.HK下周将公布业绩,看完电能及长建盘数,加上券商之预测,股民对业绩是好是坏应心中有数.现时大市”升也业绩,跌也业绩”,像恒隆地产(0101.HK)昨公布截至今年6月底止年度纯利为57.92亿港元,按年下跌75.42%.业绩曝光後,股价即插低4.16%至28.8港元,创52周新低位28.7港元.恒隆地产纯利大倒退,除了与物业重估价值的增幅比上一年低外,另一个最重要的原因就是集团认为楼市不够畅旺,宁愿推迟出售已落成的单位,故全年仅录得300万港元的物业销售收入,与上一个财政年度超过75亿港元的数字有大出入.因此,作为今个业绩期首只公布业绩的地产股,恒隆地产的业绩就没有太大的启示.(009)

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内银压测:可承受楼价跌50% /余少文

中信银行(0998.HK)和重庆农村商业银行(3618.HK)昨日逆市造好,尤其信行A股一度升停牌,八行的A股亦全线上升,表现胜H股.主要是中国内地传出人民银行会下调存款准备金率,令中国内地投资者憧憬内银股前景.可惜香港投资者似乎不相信这传言,大部分内银H股都难敌大市调整的压力.由于中国内地7月通胀可能高于6月水平,不少投资者反而担心人行8月会加息或上调存准率,而相信人行今年最多只会暂停上调存准率,也不会下调.至于另一利好内银股消息,应该是刘明康透露第二季银行压力测试结果,楼价在最坏情况下跌30%、50%,银行的不良贷款都可以承受.而银行的拨备已经有1.3万亿元人民币,足以抵挡房地产市场因调控令楼价下跌的影响.认为这对内银股价而言,未必是好消息.因为一旦楼价跌50%,会对中国内地经济造成严重影响,对其他行业也会产生骨牌效应,股市所受的冲击会更大,内银股股价根本难以承受楼价跌50%,或者会令部分投资者相信”长空万里”内银股的看法成真.

粗略计算内银股去年业绩涉及房地产的贷款数据,发现个人住房贷款馀额占总贷款馀额比重最大是招商银行(3968.HK)、重农行、中国银行(3988.HK)和建设银行(0939.HK),比重由19.2%-20.9%不等,如再计入房地产业的贷款馀额,则相关贷款馀额占总贷款馀额比重,比重最大是重农行和招行,若然楼价跌30%、50%,所受的影响会最大,而影响最少应该是比重最低的交通银行(3328.HK).昨日提及内银股上半年盈利平均增长可超过30%,而中国银行业协会预计,银行业今年利润增长的动力将趋于平缓,增速将下降至20%左右,净息差可继续轻微回升的态势,新增贷款规模在7万亿至7.5万亿元人民币,增长14.5%-15.8%.

至于地方债占贷款比例10%左右,可通过规范和清理转化成公司类贷款的平台比例在70%-80%,馀下贷款中无法提供足额现金流覆盖的贷款占比应该低于25%,即使严格执行新的指导意见,行业不良贷款仅会升0.5%至1.7%水平.(010)