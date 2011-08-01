《香港重要政经日程》--8月1日-8月5日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
=====================今日香港主要政经消息===========================
8月1日(周一)
-- 恒生银行(0011.HK)公布中期业绩.
-- 汇丰控股(0005.HK)公布中期业绩.
-- 和记电讯香港(0215.HK)公布中期业绩.
======================近期重要政经行事历============================
8月2日(周二)
-- 中国海外宏洋集团(0081.HK)公布中期业绩.
-- 汇贤产业信托(87001.HK)公布中期业绩.
-- 和记港陆(0715.HK)公布中期业绩.
8月3日(周三)
-- 太平洋航运(2343.HK)公布中期业绩.
-- 汇丰公布7月香港PMI指数.
-- 渣打银行(2888.HK)公布中期业绩.
-- 直通电讯(8337.HK)公布中期业绩.
-- 东方报业集团(0018.HK)股东大会.
-- 弘海有限公司(0065.HK)股东大会.
-- 汉基控股(0412.HK)股东大会.
*8月4日(周四)
-- 东亚银行(0023.HK)中期业绩新闻发布会.
-- 国金资源控股(0630.HK)股东大会
-- 长江实业 (0001.HK)公布中期业绩.
-- 和记黄埔0013.HK公布中期业绩.
-- 新濠环彩(8198.HK)公布中期业绩.
*8月5日(周五)
-- 华宝国际(0336.HK)股东大会.
-- 保诚(2378.HK)公布中期业绩.
-- 东方海外国际(0316.HK)公布中期业绩.
-- TCL多媒体(1070.HK)特别股东大会.
-- 新资本(1062.HK)特别股东大会.
-- 太阳国际(8029.HK)公布中期业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。