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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 08:53 BJT

《香港重要政经日程》--8月1日-8月5日

=====================今日香港主要政经消息===========================

8月1日(周一)

-- 恒生银行(0011.HK)公布中期业绩.

-- 汇丰控股(0005.HK)公布中期业绩.

-- 和记电讯香港(0215.HK)公布中期业绩.

======================近期重要政经行事历============================

8月2日(周二)

-- 中国海外宏洋集团(0081.HK)公布中期业绩.

-- 汇贤产业信托(87001.HK)公布中期业绩.

-- 和记港陆(0715.HK)公布中期业绩.

8月3日(周三)

-- 太平洋航运(2343.HK)公布中期业绩.

-- 汇丰公布7月香港PMI指数.

-- 渣打银行(2888.HK)公布中期业绩.

-- 直通电讯(8337.HK)公布中期业绩.

-- 东方报业集团(0018.HK)股东大会.

-- 弘海有限公司(0065.HK)股东大会.

-- 汉基控股(0412.HK)股东大会.

*8月4日(周四)

-- 东亚银行(0023.HK)中期业绩新闻发布会.

-- 国金资源控股(0630.HK)股东大会

-- 长江实业 (0001.HK)公布中期业绩.

-- 和记黄埔0013.HK公布中期业绩.

-- 新濠环彩(8198.HK)公布中期业绩.

*8月5日(周五)

-- 华宝国际(0336.HK)股东大会.

-- 保诚(2378.HK)公布中期业绩.

-- 东方海外国际(0316.HK)公布中期业绩.

-- TCL多媒体(1070.HK)特别股东大会.

-- 新资本(1062.HK)特别股东大会.

-- 太阳国际(8029.HK)公布中期业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

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