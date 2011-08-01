〔港报财经评论〕8月应利逆向买卖部署--信报7月30日

8月应利逆向买卖部署 /陆文

对善于走位及利用衍生工具杠杆活动者,造好造淡亦形成短炒英雄地,不少依赖技术指标作依据的专家,其漠视基本因素,不了解涉及政经变化令技术走势这些投资者心电图失效的现实,建议今次D Day不博是反映市场无水晶球下多做多错.当然,近期炒业绩是少数有据可依的投资活动,但予人有逆水行舟感觉.不过,踏入8月这情况大致可明朗化,初步建议是基本因素变化不大,无论国债上限如何解决,对市场影响是心理上的冲击高于实际打系,虽然可预期大市会出现千点以上的升跌,投资者应利用逆向思维与大市对着干,即大升後应作减持或沽空部署,恒指在24,000点以上可放心沽空.反之,亦可利用大市跌至20,000-21,000点水平分段吸纳,近期建议维持70%资金将可作为今次逆向部署之用.

美股在经济数据偏好下不敌国会未能在调升国债上限问题带来的疑虑,市场不断传出联储局为银行提供处理可能违约或下调评级的指引,而昨天港股早段亦在众议院未能投票下回落,再有穆迪拟调低意大利评级,令投资情绪在假期前观望意浓,资金维持流入公用股避险,全日成交金额维持在666亿港元偏低水平,炒业绩以近期较强的友邦(1299.HK)中期盈利增长24%,股价升3.4%创新高,亦有电视广播(0511.HK)与腾讯(0700.HK)合作建微博用户社交平台刺激前者升2.3%,而一批香港地产股受竞投地皮理想,在预期现水平有利炒业绩,一旦美元积弱下楼市成保值对象,但实际市场对美国一旦违约或评级下调带来的短期影响意见分歧,令投资者难以评估下周大市可能出现的即时反应,看来8月是一个异常反覆的日子.

事实上,昨天iBond4208.HK首日表现有近6.7%回报及早前高鑫(6808.HK)有40%升幅,均非投资者所能预计,以昨天曾财爷带着一个铺满水气的眼镜回应记者的镜头,或许亦是面对眼前景气蒙蒙下看世界最能反映的现实.近期一些相连交易令市场不解,市值仅9.35亿港元的新昌营造(0404.HK),向其副主席发新股作价32亿港元收购辽宁及江西地块发展,面对其他较有实力的内房股,其吸引力欠奉.特别是中银监主席刘明康刚指出,银行经房贷压力测试可承受最高楼价下跌50%,予人有打压楼市不见效不收手的感觉.(P20)

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澳元兑美元仍有上升空间 /苏子

澳元兑美元在2001年4月低见0.4775後便展开超逾10年的上升浪,到目前为止此上升浪暂时仍未有结束的迹象.本周汇价更突破今年5月份所造的1.1011高位,一度高见1.1080的纪录新高水平.而澳元兑美元在这10年间已累计上升6,305点子或132%,升幅非常惊人.澳元兑美元的强势看来亦非常合理,其中一个关键原因,当然是众所周知澳洲的息口是各发达国家之最,而且澳洲最新公布的通胀数据,以年率计已到达3.6%,高于澳洲央行所设定的3%通胀目前上限、首季录取到的3.3%.以及市场预期的3.4%.故使到澳洲的息口变成高处未算高,市场只会继续炒作澳洲央行在下半年仍有不少于一次的加息机会,而在预期息口将继续攀升的大前提下,澳元兑美元又焉有不升之理.而澳元汇价大幅升值的理由除有高息因素支撑外,美元这10年来一直处于一浪低于一浪的表现,加上息口已跌至似有若无水平,亦对澳元汇价构成极高说服力的升值理由.目前市场上一些技术分析师在澳元兑美元升破5月份的高位後,已预期澳元兑美元未来仍有上升的空间,短期内可以继续上试至1.12/1.13区域.

一些投资者亦表示,澳元是一只”只有买贵但不会买错”的货币.但不要忘记,澳元本身归类为高风险资产的类别.换言之,只要市场的风险偏好情绪一旦出现逆转情况,令不少资金纷纷转投具备避险功能的资产类别的怀抱的话,澳元汇价便会首当其冲遭到大举抛售而出现显着的跌幅.用”只有买贵但不会买错”来形容澳元兑美元的投资策略,在这10年来汇价处于上升周期的走势看来并没有错.但我们并不知道澳元汇价的上升周期何时完结,不要忘记,任何事物也有其生命周期存在.倘若目前澳元汇价的升势已到了其上升周期的顶部附近,那上述的”只有买贵但不会买错”的看似必赢投资策略便不会再是必赢的策略了.目前全球充满不少不明朗之负面因素,而其中一个负面因素,便是与澳元走势有一定相关性的中国经济因素,而市场亦常说中国好澳洲将更好.

但目前市场已预期中国经济的增长速度在未来的日子,出现放缓甚至硬着陆的机会正在上升中.如中国经济不幸地大幅放缓,即使不致硬着陆的阶段,但肯定会令到市场的风险偏好情绪下跌,对澳元有一定的负面影响.倘若中国的高增长周期真的到了尾声,那与中国经济因素关系甚高的澳元,其上升周期是否又已到了尾声呢?机会看来甚高.(P23)