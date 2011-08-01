〔港报社评〕债险变风土病,弱美元势难改--信报8月1日

全球金融市场屏息观望美国债限的争拗,如今到了揭盅关头,美国两党依然短兵相接,在博弈中厮杀至最後一刻.照目前形势看,无论争拗结果如何,美国提高债务上限和削减赤字,已是必然之举;而美国债务风险和弱势美元双双”长期化”的趋势,看来将随着债限争拗终结而浮头.美债违约导致利率上升、借贷成本大幅上扬、信贷萎缩、增加企业融资负担,最终可能把美国经济逼入二次衰退,其实两党都深明後果严重.

撇除总统大选的政治因素不论,光从经济状况看,如今美国债务与GDP之比近95%;预算赤字与GDP比率也超过10%,因此,利用债务货币化来融资赤字,可持续性不仅受到质疑,且经今次债限谈判一役,美元的信誉其实也遭贬削.若美国主权评级下调,美元的跌势无论深度或广度,恐怕将更为凌厉.

传出两方已达成新的框架协议,但无论最终妥协结果如何,美国债务负担率势必超过100%.庞大债息支出,不仅挤掉美国政府税收用于资本性的投资及消费;短期来看,强制性大幅削减赤字,紧缩财政势必压抑美国经济的增长.开源无望,节流也困难重重.由于社会保障、医疗福利等经常性支出无法减少.因此,中长期看,美国以债务货币化来挹注开支的形势无法扭转,债务困局也变成美国”风土病”,不时发作,以致美债风险内嵌到金融市场之中,且露出有”长期化”的迹象.

可以看到,削减赤字,无论开源节流都困难重重;庞大债务迄今却仍愈滚愈大,为了避免违约,稀释债务压力,同时为经济复苏竭尽心思,担任美国政府支出的最後贷款者,美国联储局无法不把债务货币化,大手购入美债,使美元继续泛滥,弱势难以扭转.如今靠国际主要储备货币的地位,仍可充当保险资产的角色,即使在欧债危机阴霾下,不断得到反弹机会,但美元长期性弱化走势,恐怕亦难以改变.若美债违约,当然对金融市场带来巨大冲击,破坏全球复苏,但弱势美元趋势持续,势必对国际大宗商品价格构成上升压力,全球性通胀也难以纾缓.(P02)