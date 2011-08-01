〔港报社评〕新恐怖主义现新战线--星岛日报8月1日

中国新疆西南部喀什市连续发生针对闹市平民的恐怖袭击,人心惶惶,经济活动同受打击,令人忧虑恐怖主义活动开展新战线.疆独分子近年发动的恐怖活动,袭击对象主要是执法人员,最大一次例外是两年前的首府乌鲁木齐骚乱,不法分子见汉人就斩,至少200人死亡,逾千人受伤.

中国政府归纳是次种族冲突的深层原因,是新疆贫富悬殊,大量汉族移居,掌握主要财富权力,大部分维族人未能分享发展成果,文化和经济关系紧张,易被疆独分子利用来煽风点火.中央对症下药,在人事上撤换一把手,由”刚柔并济”的张春贤接替”高压治疆”十多年的王乐泉,出任新疆党委书记,在政策上加强改善新疆人民生活,满足维族急需.中央加强对新疆的经济扶持,把由发达省市对口支援的新疆城镇,由56个扩大至82个.

中央的算盘,是透过经济建设改善基层生活,百姓归心求稳,缓和民族矛盾,缩窄疆独市场.近日喀什市的恐怖袭击活动,令人关注疆独组织是否针对中央这个策略而作出反击.过去疆独恐袭目标,是派出所、执法人员等”镇压机器”,平民间中受到殃及.这两天的对象却明显是平民,而且选择在美食街和步行街等,多新疆人和游客聚集的闹市,制造和扩大社会上的恐怖气氛,打击旺区商业活动.恐怖分子今次行为冷血,不惜打击民生以遂自己的政治目的,益显中央改善民生的政策击中恐怖主义者的要害.面对恐怖分子的顽抗,中央的刚柔并济策略将继续面对严峻挑战.(A04)