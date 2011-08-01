〔港报社评〕新恐怖主义现新战线--星岛日报8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
中国新疆西南部喀什市连续发生针对闹市平民的恐怖袭击,人心惶惶,经济活动同受打击,令人忧虑恐怖主义活动开展新战线.疆独分子近年发动的恐怖活动,袭击对象主要是执法人员,最大一次例外是两年前的首府乌鲁木齐骚乱,不法分子见汉人就斩,至少200人死亡,逾千人受伤.
中国政府归纳是次种族冲突的深层原因,是新疆贫富悬殊,大量汉族移居,掌握主要财富权力,大部分维族人未能分享发展成果,文化和经济关系紧张,易被疆独分子利用来煽风点火.中央对症下药,在人事上撤换一把手,由”刚柔并济”的张春贤接替”高压治疆”十多年的王乐泉,出任新疆党委书记,在政策上加强改善新疆人民生活,满足维族急需.中央加强对新疆的经济扶持,把由发达省市对口支援的新疆城镇,由56个扩大至82个.
中央的算盘,是透过经济建设改善基层生活,百姓归心求稳,缓和民族矛盾,缩窄疆独市场.近日喀什市的恐怖袭击活动,令人关注疆独组织是否针对中央这个策略而作出反击.过去疆独恐袭目标,是派出所、执法人员等”镇压机器”,平民间中受到殃及.这两天的对象却明显是平民,而且选择在美食街和步行街等,多新疆人和游客聚集的闹市,制造和扩大社会上的恐怖气氛,打击旺区商业活动.恐怖分子今次行为冷血,不惜打击民生以遂自己的政治目的,益显中央改善民生的政策击中恐怖主义者的要害.面对恐怖分子的顽抗,中央的刚柔并济策略将继续面对严峻挑战.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。