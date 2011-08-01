〔港报社评〕川震毒奶前车可监,二度伤害勿蹈覆辙--明报8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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温州”7．23”和谐号动车事故的初步调查结果虽然公布,中国总理温家宝也到了事发现场视察,探望死者家属和伤者,但对这宗惊天大事故来说,这只是善後的开始而非结束,而事故背後有太多的疑团未解.从上周五晚中宣部夤夜对中国传媒下达封口令的举动,人们更为担心,这会否是又一宗川震豆腐渣校舍和三鹿毒奶粉惨剧的翻版?人们还记得,2008年的四川大地震,各种民间调查,都指向校舍的”豆腐渣工程”.中国总理温家宝在汶川面对中外记者强调,将会收集倒塌的重要公共建筑的资料,总结经验,为日後重建提供科学依据.但是事隔不久,中国政府却视民间调查者如大敌,就连坚持维权的死难学生家长亦成了”维稳对象”,多年来受跟踪、监控,令这些失去骨肉的家长悲上加悲.
中国总理温家宝日前表示,对于事故原因,无论是生产厂家和设备等原因,都将一查到底.我们不无担忧地看到,官方中宣部在多日的相对宽松後,终于对传媒发出了”封口令”.在对死者的赔偿方面,金额大幅加码的同时,对签约期限的设立,却是对死者及其家属的极度不尊重.
天灾的损失不可挽回,人祸肆虐为患则可防.中国近年重大安全事故频发却难以根治.那种认为封口可以令人忘却的做法,已被证实是愚蠢无效的,而人民由此产生的愤恨、无奈,对社会稳定将後患无穷.如果说天灾的损失已不可挽回,就不要让人祸再肆虐为患.因此,本着对社稷苍生的关爱,川震和毒奶那种逼害受害者的悲剧,不要在动车事故调查和善後中再度上演!(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。