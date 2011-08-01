版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 09:07 BJT

〔香港个股〕海尔电器暂停买卖--港交所

路透香港8月1日电---中国海尔电器(1169.HK)周一在港交所发布公告称,将于今天上午九时整起暂停买卖.

海尔电器上周五收跌2.06%,报9.49港元.

此前有消息称Panasonic决定把三洋白色家电部门售予海尔.

--记者 黄运涛; 审校 黄凯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐