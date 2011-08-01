〔港报社评〕借美债谈判玩火,美绑架世界经济--文汇报8月1日

美国两党已初步开始达成避免美国债务违约的协议,美国两党领袖正向议员汇报和评估他们的态度,现时最大问题是能否争取美国民主共和两党议员的足够支持通过.美债违约後果严重,美国民主共和两党迫于政治、经济压力,极有可能达成妥协.不过,调高美债上限的角力,充分暴露两党为谋取政治利益,罔顾美国国家利益,令世界经济笼罩阴影.调高美债上限的谈判困局,更反映出美国经济长期靠借债度日,已成为影响全球经济稳定的重大隐患.

美国两党就调高债务上限的谈判经过多轮拉锯後,出现双方都可能接受的新方案,这说明美国两党不敢铤而走险. 2008年金融风暴期间,美国政府提出7000亿美元的拯救银行业计划,第一次遭到国会投票反对.道琼斯指数随即狂跌700点.市场压力逼迫国会在两天后重新投票,最终通过该救市法案.今年年初,美国政府的年度预算案迟迟未获国会批准,一度陷于被迫关门的边缘,但就在美国政府停顿前几小时,两党”突然”结束争吵达成协议.此次调高债务上限的谈判背後同样是政治博弈,是一场博取选票的政治骚,到最後关头两党的分歧”突然”消除、握手言和的情况可能再次重演.

调高美债上限的谈判备受全球关注,因为如果美国发生债务违约,将引发全球金融动荡,全球债市和股市均将出现巨大波动.两党企图借调债方案捞取政治利益、打击对手,完全不顾美国作为世界最大经济体、美元作为国际储备货币的地位和责任,不考虑美债违约的严重後果,民主共和两党玩弄危险的政治游戏,不但把美国的利益放在一边,更绑架了全世界的经济稳定.美国长期以来奉行赤字财政,靠”以债养债”的方式来运作,高负债和高赤字的问题日趋严重.即使此次能够提高债务上限,暂时消除违约之虞,但美国若不洗心革面整顿财政,仍然依赖美元的国际储备货币地位,在国际金融市场上独享低廉融资成本,不断以推高债务来度日,最终令美国的债务负担更加沉重,各项改革进展举步维艰,金融业复苏缓慢,制造业疲不能兴,经济前景难以乐观.(A05)